V pražském metru se zdvojnásobil počet cestujících

Praha - V pražském metru přibývá cestujících. Zatímco 1. května zaznamenaly sčítače ve stanicích 393.284 vstupů a výstupů, ve středu 6. května to bylo 806.385. Proti začátku dubna to je téměř dvojnásobek. Zatím nejméně lidí jelo tento měsíc metrem v neděli 3. května. Vyplývá to z dokumentu dopravního podniku (DPP), který má ČTK k dispozici. DPP zaznamenal kvůli opatřením proti šíření koronaviru v době nejpřísnějších opatření až osmdesátiprocentní pokles cestujících.

"Každý den kontrolujeme stav cestujících a jsme operativně připraveni navyšovat počet spojů. Zlom očekávám při počtu 500.000 či 600.000 cestujících," řekl ČTK náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Reálný počet cestujících podnik počítá tak, že vezme zaznamenané vstupy a výstupy, takzvaný obrat, a číslo vydělí dvěma. Ve středu 6. května zaznamenaly sčítače 400.113 vstupů a 406.272 výstupů. Celkový obrat pak byl zmíněných 806.385. Například 1. dubna to bylo 215.475 vstupů a 218.715 výstupů.

O víkendech dopravní podnik eviduje méně cestujících než v pracovní dny. Od začátku dubna nejméně lidí využilo metro na Velikonoční pondělí, kdy bylo 93.402 vstupů a 92.903 výstupů a celkový obrat 186.305.

Mezi nejvytíženější stanice patří dlouhodobě I.P. Pavlova na trase C a Černý Most na trase B. Naopak nejméně vytížené jsou Roztyly a Prosek na trase C či Invalidovna a Kolbenova na trase B.

MHD v metropoli jezdí od konce března kvůli pandemii nemoci covid-19 podle prázdninových jízdních řádů, intervaly tak byly prodlouženy. V MHD bylo zrušeno i otevírání dveří pomocí tlačítka, nástup prvními dveřmi tramvají a autobusů a prodej jízdenek u řidičů. Vypnuta je ventilace a vnitřní cirkulace vzduchu a autobusy automaticky zastavují i v zastávkách na znamení.