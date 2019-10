V pražském Fóru Karlín se koná koncert k výročí republiky

Praha - V pražském Forum Karlín odstartoval dnes v 19:30 koncert k 101. výročí vzniku samostatného Československa. Akce se koná jako součást kampaně "Nezapomeňme", kterou Paměť národa připomíná 30 let od sametové revoluce. Na podium byla pozvána řada umělců včetně například Hudby Praha, Vladimíra Merty, Jana Buriana nebo Anety Langerové a Thoma Artway. Koncert uspořádala nezisková organizace Post Bellum, která se inspirovala Koncertem pro všechny slušný lidi z prosince 1989.

Koncert zahájili po oficiální znělce před zaplněným hledištěm jako první z hudebních skupin The Atavists, kteří zahráli skladbu Changes. Mezi pozvanými hudebníky jsou také Portless, Ondřej Pivec and Organic Quartet, Už jsme doma nebo Moinika Načeva s Michalem Pavlíčkem. Mezi pozvanými řečníky pak je například bývalá herečka a politička Magda Vášáryová.

Výtěžek koncertu bude věnován na další dokumentaristickou práci, zaznamenávání a publikování vzpomínek ve sbírce Paměť národa, která je on-line zdarma přístupná veřejnosti.