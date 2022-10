Praha - V pražském Foru Karlín dnes vystoupí finská rocková skupina The Rasmus, která si na předchozích koncertech v Česku získala řadu příznivců. Na svém kontě má hity jako No Fear, In the Shadows, First Day of My Life nebo Liquid. V Praze představí starší skladby i písně z nového alba Rise.

Temně popovou hudbu skupiny mohli fanoušci slyšet nejen na několika koncertech v metropoli, ale v roce 2009 také na festivalu Open Air Music Fest v obci Přeštěnice u Milevska. Ve stejném roce The Rasmus vystoupili ve sportovní hale Folimanka v Praze, kam byl koncert kvůli velkému zájmu přesunut z Lucerna Music Baru. V roce 2006 bylo vystoupení The Rasmus jedním z vrcholů festivalu Love Planet na pražském Výstavišti.

Na dnešním koncertu by měla zaznít i noví píseň Jezebel, kterou napsal a produkoval Desmond Child. Skladatel a producent Child se podílel na vzniku světových rockových hitů. Je spoluautorem a producentem písní skupin Kiss, Bon Jovi nebo Aerosmith a stál mimo jiné za hitem Poison a albem Trash Alice Coopera.

Kapela The Rasmus přijede s personální změnou. Zakládajícího člena Pauliho Rantasalmiho vystřídala kytaristka Emili Emppu Suhonenová, která ve 13 letech debutovala albem s kapelou Tiktak. Od té doby hrála v několika skupinách včetně úspěšných Dame, Alavala a Mira Luoti a dalších projektech.

The Rasmus oficiálně vznikli v roce 1994 a koncem roku 1995 vydali své první album Peep. Zlom v kariéře skupiny nastal v roce 2003, kdy vydala desku Dead Letters. Singl In the Shadows z této desky se stal nejhranější skladbou léta, vznikly k němu tři videoklipy. The Rasmus poté absolvovali turné po Evropě a zařadili se mezi uznávané rockové hvězdy.