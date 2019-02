Pražská zoologická zahrada představila 12. února 2019 novinky, které mají zpestřit prostředí pro zvířata a stimulovat je k přirozenému chování. Chovatelé pro zvířata vymýšlejí hry při servírování potravy, kdy například schovají krmení do provrtaného dřeva nebo zavěsí ovoce na strom. Na snímku si lachtan hraje s míčem.

Praha - Hračky a zábava pro zvířata patří k běžnému chodu pražské zoologické zahrady. Chovatelé pro zvířata vymýšlejí hry při servírování potravy, kdy například schovají krmení do provrtaného dřeva nebo zavěsí ovoce na strom, snaží se také potěšit zvířata hmatovými či pachovými vjemy a skrýšemi pro nerušený odpočinek. Takzvaný enrichment, tedy zpestření prostředí pro zvířata k jejich stimulování k přirozenému chování, bude tématem letošní sezony v zoo. Letošní kampaň dnes představilo vedení zoo. Náklady neuvedlo.

"Pro některé druhy může být dostačujícím enrichmentem již samotná existence sociální skupiny, jindy pomůže vizuální kontakt se zvířaty v sousedství či přítomnost návštěvníků. Řada jedinců však uvítá větší míru rozptýlení a podnětů, a právě na ty se soustředíme nejvíce," uvedla Markéta Lavická, která se na pohodu zvířat specializuje.

V expozicích u zvířat tak jsou často k vidění hračky, u tygrů například míče, u ledních medvědů plastový barel a u goril hlavolamy. Mnohdy se zábava pro zvířata točí kolem krmení, dobroty mohou dostat schované v proutí nebo v papírových nádobách. Zpestření však nabízí i navonění míst ve výběhu bylinkami či kontakt s návštěvníky. "Návštěvníci jsou pro naše zvířata důležití, samozřejmě jako návštěvníci pozorují zvířata, tak i naše zvířata pozorují návštěvníky. Takže v zimě, kdy chodí návštěvníků méně, tak mají méně podnětů," dodala Lavická.

Chovatelé neustále vymýšlejí, jak zpestřit zvířatům čas. "Například ledním medvědům obohacujeme prostředí historického medvědince nejen tvorbou umělého sněhu, nabízením různých hraček a zamrazováním potravy do ledu, ale také předkládáním pachů, které medvědy aktivizují," popsal kurátor savců Pavel Brandl. V připravovaném novém areálu by měl být například přístroj, který bude vystřelovat zmrzlé ryby do vody, čímž bude simulovat pohyb plovoucí potravy.

Trojská zoologická zahrada se na enrichment zaměří i v kampani Zvířata v pohodě. Od března do října budou příklady her pro zvířata znázorněné na billboardech, plakátech i sociálních sítích. Kampaň bude mít, stejně jako loňská kampaň Vzácní a jedineční, vzdělávací přesah se zacílením na školy.

Každý měsíc bude zaměřený na jedno téma, kterému bude uzpůsoben i program v zoo. "Návštěvníci se tak dozvědí a uvidí třeba to, jak si zvířata užívají vodní radovánky, co všechno jim lze připravit z požárních hadic věnovaných dobrovolnými hasiči z Kolovrat a Lochkova či jak lze enrichmentem podpořit péči o zvířecí tělo," dodal ředitel zoo Miroslav Bobek.

První program zaměřený na enrichment nabídne sobota 23. února, kdy budou tématem hlavolamy. Řešení hlavolamů bude připravené pro návštěvníky i pro gorily. Další akce se budou točit kolem orangutanů, her z proutí nebo pachové komunikace v říši zvířat. V některých měsících budou pro návštěvníky připravené i workshopy na výrobu her pro zvířata. Program doplní také tematické přednášky.

Pražská zoologická zahrada v Troji první návštěvníky uvítala 28. září 1931. Od té doby se zařadila mezi nejnavštěvovanější místa v Praze. Areál loni navštívilo 1,427.491 lidí. Byl to třetí nejlepší výsledek za dobu její existence.