V pražské zoo se vylíhlo další mládě tučňáka Humboldtova

Praha - V pražské zoo se minulý týden vylíhlo mládě tučňáka Humboldtova. Zahrada chová tučňáky Humboldtovy od začátku 60. let 20. století, malý tučňák se stal 135. mládětem tohoto druhu v její historii. Informoval o tom dnes mluvčí zahrady Filip Mašek.

Malý tučňák přišel na svět po 41 dnech inkubace. Jeho odchov se koná přímo v Pavilonu tučňáků, v hnízdě rodičů. "Rodiči mláděte jsou patnáctiletý samec Dvojtečka původem ze zoo v německém Mannheimu a tříletá samice z pražského odchovu, které se přezdívá paní Dvojtečková. Tučňáci totiž tvoří trvalé páry," vysvětlil kurátor ptáků Antonín Vaidl. Podle něj se rodiče o svého potomka vzorně starají a oba ho krmí natrávenou kaší z mořských ryb. "I přes vzornou péči je nutné mládě pravidelně prohlížet a vážit. Při vylíhnutí mělo hmotnost 80 gramů, pátý den již 138 gramů a vůbec vypadá houževnatě," dodal. V dospělosti může tučňák vážit až šest kilogramů.

Tělo mláděte nyní pokrývá šedé prachové peří, které mu vydrží více než rok. V dospělosti ale bude mít klasické zbarvení, které připomíná černobílý frak. Zatím není známé pohlaví nového tučňáka, to budou chovatelé zjišťovat zhruba za dva měsíce. V té době by se malý tučňák mohl poprvé odvážit i do vody.

V pavilonu v dolní části zoo mohou nyní návštěvníci pozorovat skupinu tučňáků, která má 29 členů. Více se o nich mohou lidé dozvědět při komentovaném krmení vždy v sobotu a neděli od 11:00.

V Červeném seznamu IUCN je tučňák Humboldtův řazen do kategorie zranitelných druhů. Za jeho největší hrozbu je považován nadměrný průmyslový rybolov. Obývá jižní polokouli, ale svým areálem zasahuje až k rovníku.