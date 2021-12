V pražské zoo budou k vidění vombati obecní, zatím dorazil sameček

Do Zoo Praha přicestoval 8. prosince 2021 ze zoologické zahrady v Hannoveru samec vombata obecného jménem Cooper. V pražském Darwinově kráteru tak po skončení měsíční karantény návštěvníci uvidí prvního zástupce tohoto mimořádně atraktivního druhu vačnatce. Zoo Praha je prvním českým a osmým evropským zařízením, které ho chová.

Do Zoo Praha přicestoval 8. prosince 2021 ze zoologické zahrady v Hannoveru samec vombata obecného jménem Cooper. V pražském Darwinově kráteru tak po skončení měsíční karantény návštěvníci uvidí prvního zástupce tohoto mimořádně atraktivního druhu vačnatce. Zoo Praha je prvním českým a osmým evropským zařízením, které ho chová. ČTK/Zoo Praha/Monika Dolejšová

Praha - V expozici Darwinův kráter v pražské zoologické zahradě budou nově k vidění vombati obecní. Zoo v Troji se chce soustředit na chov tasmánského poddruhu vombatů. Zatím do Prahy přicestoval ze zoologické zahrady v Hannoveru roční sameček Cooper, přibýt by měla i samice. Na jaře příštího roku dorazí i pár vombatů kontinentálního poddruhu. Novinářům to dnes řekl ředitel zoo Miroslav Bobek.

Fotogalerie

"Do Darwinova kráteru jsme počítali jako s takovými vlajkovými druhy nejenom s ďáblem medvědovitým čili tasmánským čertem, ale také s vombatem obecným, konkrétně s jeho tasmánským poddruhem," řekl Bobek.

Pražská zoo se podle svého ředitele zaměří na chov tasmánských vombatů. Sameček Cooper do Prahy dorazil ve středu 8. prosince a návštěvníci zoo ho budou moci vidět v expozici pravděpodobně od poloviny ledna 2022. Přibýt by k němu měla i samička. Podle plánů vedení zahrady by měla přicestovat přímo z Tasmánie. Její příjezd nicméně zkomplikovala a zpozdila pandemická situace, uvedli zástupci zoo. Od jara 2022 budou v expozici umístění i dva vombati kontinentálního poddruhu. Ti ale pobudou v pražské zoo jen krátkodobě.

Sameček Cooper se narodil v červenci 2020 v hannoverské zoo a je prvním potomkem tamního chovného páru – tříleté samice Mayi a pětiletého samce Kellyho. Podle chovatele Davida Valy je Cooper velmi kontaktní, a i když jsou vombati soumračná až noční zvířata, je pražský vombat aktivní i v době oběda. Tou dobou podle chovatele dostává svou krmnou dávku, která sestává mimo jiné z batátů, kukuřice a další zeleniny.

Tasmánské vombaty dosud chová v Evropě sedm zoologických zahrad. Pražská zoo je tak osmou evropskou a první českou zoo, kde budou návštěvníci moci vombata tasmánského poddruhu obdivovat.

Vombati jsou typická australská zvířata, řekl kurátor savců v pražské zoo Pavel Brandl. Domovinou vombata obecného je zvláště jižní část Austrálie a Tasmánie. Tito vačnatci váží zhruba 15 až 25 kilogramů a na délku měří asi metr. Mají hrubou a hustou srst olivově zelené až černé barvy.

Zoo v pražské Troji patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa. Kvůli pandemii covidu-19 však zaznamenala úbytek návštěvníků. Loni do zahrady zavítalo 851.623 lidí, tedy o téměř 605.000 méně než v roce 2019. Zoo byla v důsledku protiepidemických opatření 114 dnů uzavřená pro veřejnost a v mnohé další dny roku byl provoz omezený.