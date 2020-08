V Pražské tržnici byl otevřen komunitní prostor H40

Praha - V Pražské tržnici byl dnes otevřen komunitní prostor H40 s podnikatelským inkubátorem Art&Digital. Lidé tam mohou přijít na vzdělávací i kulturní akce. Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a Samuel Kašpar z neziskové organizace OSE CR, která centrum provozuje. Náklady na rekonstrukci bývalé chladírny byly zhruba 55 milionů korun. Polovinu částky získala organizace z evropských fondů a další peníze od města.

Fotogalerie

"Některé aktivity začaly již před nouzovým stavem, pak jsme to ale museli zastavit. Do budoucna tady lidé najdou aktivity pro děti, mládež a později i pro seniory. Budou to pohybové aktivity, vzdělávací i kulturní akce," řekl Kašpar.

Součástí projektu je rovněž výtvarná dílna a ateliér a prostor pro takzvanou pohybovou dílnu. Otevřeny budou také kurzy 3D tisku a montesori pracovny pro děti. Ve druhém patře je zmíněná Art&Digital laboratoř, která bude sloužit jako inkubátor pro začínající podnikatele. Ti se sem budou moci obrátit rovněž o pomoc. V přízemí plánují v následujících měsících organizátoři vytvořit a otevřít kavárnu.

Prostor by měl být v budoucnu otevřen pro všechny. Zatím se budou muset lidé na jednotlivé akce a kurzy hlásit.

Magistrát, kterému tržnice patří, zahájil před časem celkovou rekonstrukci areálu. Do opravy tržnice dá Praha v příštích 15 letech dvě až tři miliardy korun. Areál bude plnit funkci kulturní, obchodní nebo gastronomickou. Budou zde i kanceláře, supermarket a vznikne vyhlídková věž. Rozšířena bude možnost vstupu, vysázena nová zeleň a dešťová voda bude zachycována do podzemních nádrží. Tržnici bude provozovat samo hlavní město.