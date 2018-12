Hasiči bojovali 4. prosince 2018 s rozsáhlým požárem plechové haly v pražské Písnici. V Pramenné ulici začal po poledni hořet sklad obuvi a oblečení na ploše zhruba padesát krát sto metrů. Asi od 16:00 mají hasiči plameny pod kontrolou, dohašování ale potrvá podle odhadu velitele zásahu až do rána. Hasiči to uvedli na svém twitteru. Policisté uzavřeli okolní ulice a evakuovali přilehlé budovy, lidé by se místu měli vyhnout. U požáru zasahuje devět profesionálních a osm dobrovolných jednotek hasičů, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. PR/HZS Praha/Martin Kavka