V pražské O2 areně se Kiss loučili s fanoušky, údajně absolvují poslední turné

Praha - V zaplněné pražské O2 areně se dnes s fanoušky, kterých se podle pořadatelů sešlo přibližně 15.000, loučila legenda světového glam rocku Kiss. Muzikanti proslulí pomalovanými obličeji, divokými kostýmy a dalšími výstřelky zahráli během svého údajně posledního turné End of the Road (Konec cesty). Čtveřice převlečená za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku na závěr vystoupení nabídla hit Rock and Roll All Nite a návštěvníci koncertu se rozcházeli za tónů reprodukované písně God Gave Rock 'n' Roll to You II.

Už dlouho před začátkem koncertu se kolem haly začaly shromažďovat příznivci americké kapely, mnozí v tričkách s logem s runovými dvěma S. Někteří z četných fanoušků členů Rokenrolové síně slávy doufají v to, že Kiss si ještě ukončení koncertní činnosti rozmyslí. Poukazují na skutečnost, že v letech 2000 až 2002 absolvovali turné The Farewell Tour, které tehdy také označili za své poslední.

Zakládající člen Kiss Gene Simmons však jejich optimismus vyvrací. "Jsme ohromně pyšní na to, co jsme dokázali, ale prostě nastal čas si uvědomit, že už to dál nejde. Mám rád Bona, Micka Jaggera, všechny tyhle nezdolné rockové frontmany, ale u Kiss jde o něco speciálního. Při koncertech nosím dračí boty na sedmipalcových podrážkách, nemluvě o dalších částech mého kostýmu a ještě baskytaře. Celé to váží nějakých 18 kilo, do toho ještě plivu oheň, létám ve vzduchu, přes dvě hodiny. Při vší úctě ke Keithu Richardsovi a dalším ikonickým rockovým hráčům, kdyby si měli při koncertě vyzkoušet co já, nevydrželi by to ani půl hodiny," prohlásil v rozhovoru s MF Dnes dvaasedmdesátiletý baskytarista.

Kapela známá svou jednoduchou a údernou hudba na pomezí glam rocku a hard rocku zahájila vystoupení obligátním intrem se sloganem You Wanted the Best, You Got the Best! a písní Detroit Rock City z roku 1976 vyprávějící o skalním fanouškovi Kiss, který se zabije při autonehodě cestou na koncert. Aktuální sestava Kiss, v níž jsou kromě původních členů, baskytaristy a zpěváka Simmonse a kytaristy a zpěváka Paula Stanleyho, také kytarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singer, nabídla velkou pyrotechnickou a světelnou show. Nechybělo tradiční plivání ohně, falešná krev nebo cesta zpěváka Stanleyho nad hlavami diváků při písni Love Gun.

Fanoušci si s kapelou zazpívali hity jako Shout It Out Loud, Say Yeah, 80. léta a krátkodobé období odlíčení kapela připomněla písní Lick It Up. Na koncertu nechyběla bubenická a kytarová sóla ani známé hity I Was Made for Lovin' You, Beth, Do You Love Me nebo Rock and Roll All Nite.

Jako předkapela se představili The Last Internationale, americká rocková skupina, kterou tvoří newyorský kytarista Edgey Pires a zpěvačka Delila Paz.

Skupina Kiss byla založena v roce 1973. Za tu dobu vydala dvě desítky studiových alb, zatím poslední Monster před deseti lety. V Česku vystoupili několikrát, poprvé 14. a 15. prosince 1996 ve sportovní hale na pražském Výstavišti.