V pražské MHD se změní jízdní řády a trasy autobusových linek

Praha - V pražské MHD budou upraveny jízdní řády a trasy autobusů, zároveň vyjedou nové linky a vzniknou vyhrazené pruhy pro autobusy. První změny čekají na cestující od začátku listopadu a další nastanou od prosince. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), ředitel Ropid Petr Tomčík a generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. Praha rovněž do konce roku otevře nová záchytná parkoviště.

"Systém je třeba neustále ladit, proto nyní přistupujeme k některým opatřením, kdy od prosince například zlepšujeme obslužnost řady lokalit. Nerušíme žádné linky, pouze měníme parametry," řekl Tomčík.

Od začátku listopadu bude mít změněny jízdní řády dvacítka autobusů. Například linka 109 bude mít ve večerních hodinách prodloužen interval z 20 na 30 minut. Intervaly budou prodlouženy také u autobusů 131, 151, 175 a 176. Linka číslo 216 bude zkrácena.

Od 1. prosince začne v MHD jezdit například nová midibusová linka 153, která bude jezdit na Červený Vrch, ke hřbitovu na Malvazinkách nebo na Dívčí hrady v Praze 5. Kvůli nové bytové výstavbě budou posíleny linky 158 a 195 v Letňanech. Linka 182 bude nově jezdit z Proseku do Vinoře. Autobus číslo 194 pojede až k Nemocnici pod Petřínem a spojí se s linkou 192 a bude mít kratší interval. Linka 146 bude prodloužena ze Spojovací až na Želivského.

Nové pruhy pro autobusy budou vyznačeny na Strakonické, v Kamýcké, Kukulově a na Plzeňské ulici, kde bude od zastávky Krematorium Motol na Hlušičkovu. Městská firma Technická správa komunikací (TSK) by je měla vytvořit ještě letos. V hlavním městě je nyní přes 32 kilometrů vyhrazených pruhů.

Jízdní řády budou upraveny také v lednu a únoru příštího roku. Důvodem je nižší vytíženost MHD, proti zbytku roku ji v těchto měsících využívá o asi 16 až 18 procent lidí méně. "Budu upřímný, musíme nechat řidiče autobusů trochu vydechnout od nekonečných přesčasů, a tak se intervaly mírně prodlouží," řekl náměstek ředitele Ropid Martin Šubrt.

Novinkou bude od ledna možnost sledovat příjezd autobusových spojů do zastávek. Informace bude DPP předávat do jednotné databáze a lidé je pak budou moci najít například v aplikaci PID Lítačka či dalších webových a mobilních aplikacích. Na rozšíření informovanosti ohledně tramvají DPP nyní pracuje. Podle Witowského to neumožňují dříve uzavřené smlouvy. "DPP netají informace o pohybu tramvají, ale zdědili jsme smlouvy, které to neumožňují," řekl. Informace o spojích bude DPP poskytovat zdarma.

Pro zlepšení dopravy plánuje město v prosinci otevřít záchytné parkoviště pro 115 automobilů v Braníku. Parkoviště P+R Běchovice-střed bude otevřeno 9. prosince a pojme 64 vozů.