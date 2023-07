V pražské MHD bude jezdit poprvé autobus na vodík, vyjede na linku č. 170

Praha - V pražské MHD bude jezdit poprvé autobus poháněný vodíkem. V pilotním provozu bude vůz Škoda H´City v následujících dvou letech na lince číslo 170 z Jižního Města na Barrandov. Novinářům dnes vůz představili zástupci hlavního města, dopravního podniku (DPP) a společností Škoda Group a Orlen Unipetrol. Cílem testu je prověřit technické a provozní parametry a rovněž rozšířit možnosti alternativních pohonů. DPP v současné době elektrifikuje některé autobusové linky. DPP je největší městská firma a provozuje MHD.

"Tohle bude první vodíkový pravidelný spoj v ČR. V Praze intenzivně investujeme do elektrické trakce, ale samozřejmě si uvědomujeme, že není dobré lidově řečeno dávat všechny vejce do stejného košíku. Proto by v Praze měla zůstat nějaká neelektrická trakce. A já si myslím, že vodík může být náhradou dieselových autobusů a alternativou k elektřině," řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib.

Linku číslo 170 vybral podnik kvůli jejímu členitému a kopcovitému profilu a její trasa patří mezi nejdelší v Praze s délkou v jednom směru zhruba 20 kilometrů. A nedaleko konečné na Barrandově se pak nachází plnící vodíková stanice. "To nám umožní otestovat všechny provozní a ekonomické parametry," řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Vůz bude do konce července jezdit pouze ve všední dny v ranní a odpolední špičce. DPP totiž potřebuje proškolit řidiče i techniky. "Od srpna pak počítáme s jeho standardním denním vypravením v plném provozu včetně víkendů," řekl šéf autobusů v DPP Jan Barchánek. Autobus bude parkovat v garážích na Kačerově a v plném provozu najede denně na 300 kilometrů.

Provoz i pořizovací cena vozu je vyšší než u těch běžných. "Autobus je prototyp a pořizovací cena je zhruba čtyřnásobná než u naftového autobusu, to znamená někde mezi 18 až 20 miliony Kč. Provozní náklady jsou zhruba na dvojnásobku provozu běžného autobusu. Jeden z důvodů, proč to testujeme, je zjistit, zda kromě ekologického smyslu, který to dozajista má, tak zda to má i ten smysl ekonomický," řekl Witowski.

Autobus Škoda H´City je nízkopodlažní a měří na délku 12 metrů a je široký 2,55 metru. Celkem má 85 míst, z nichž je 30 k sezení. Dovnitř se rovněž vejdou dva kočárky či invalidní vozíky. Nejvyšší rychlost je 80 kilometrů v hodině. Průměrná spotřeba je deset kilogramů vodíku na 100 kilometrů.