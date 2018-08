Praha - Jako moderní interpretace tereziánského křišťálového lustru vzniká v Praze objekt, který metodou řízeného růstu krystalů vyrábí šperkařské studio Zorya. Osmnáctiramenný lustr vytvářejí šperkaři Zdeněk Vacek a Daniel Pošta metodou, kterou uplatňují při výrobě svých originálních šperků. Pro jejich základ používají lněné provazy, na kterých nechají vyrůst krystaly podvojné soli kyseliny sírové neboli kamence. Za takto vytvořenou kolekci Virus v roce 2012 dostali hlavní cenu v soutěži Czech Grand Design.

"Chystáme výstavu v Drážďanech, v barokním pavilonu, kde visí pět tereziánských lustrů, my jsme mohli jeden sundat a vyrábíme nový, takovou reminiscenci tereziánského lustru," řekl ČTK v dílně, kde komponenty lustru vznikají, jeden z dvojice designérů Zdeněk Vacek. Lustr bude od 25. srpna součástí výstavy Od prachu ke třpytu v Muzeu uměleckých řemesel v zámku Pillnitz v Drážďanech, slavnostně rozsvícen bude 15. září.

Zatím v industriálních prostorách bývalých pražíren kávy v pražské Libni vznikla dočasná dílna a v ní stojí laboratorně vyhlížející igelitový stan či skleník s desítkou kádí naplněných vodou a kamencovým roztokem. V něm jsou ponořena jednotlivá ramena budoucího lustru a při relativně vysoké teplotě a vlhkosti na nich vyrůstají bílé krystaly.

"Základ konstrukce tvoří součásti stavebnice Merkur, aby se dala pohodlně montovat. Celý lustr je mobilní a nerezový. Aby krystaly na něm mohly růst, potřebují nějaká vlákna, to jsou takové jejich kořínky, tak jsme kovové části omotali bavlnou," popisuje Vacek vznikání lustru.

V kádích v uzavřeném stanu je šest tisíc litrů vody s koncentrátem kamence. Během 14 dnů pomocí vysoušečů, které jsou u kádí a vytahují vodu z ovzduší, čímž se zvyšuje koncentrace roztoků v nádobách, by měly na vláknech vyrůst žádoucí krystaly.

"Dostali jsme cenu za kolekci Virus za řízený růst krystalizace. Není to tak úplně pravda. Tady jsme to 'uvařili', dali to růst a v některých se nic nedělo třeba dva dny, jiné začly růst úplně přehnaně," popisuje žertem práci, která je trochu umělecká a trochu vědecká.

Kamenec je totiž těžký, v každé kádi je ho rozpuštěno asi 100 kilogramů. Sedá na dno a tam, kde je koncentrace vyšší, krystaly rostou víc. Bylo tedy třeba tekutiny v kádích míchat, aby jednotlivá ramena byla porostlá přibližně stejně. Výsledek ale přesto bude trochu překvapením, s tím tvůrci i objednavatel počítají.

Těžký bude i lustr, jedno rameno může mít podle Vacka až 12 kilogramů, celý lustr tak 250 kilogramů; prostory zámku ale s takovou zátěží počítají, stavitelé je museli pro těžké objemné lustry připravovat už v baroku. Na konci každého ramene bude jednoduchá skleněná trubice, která bude svítit. Náklady na vznik lustru jsou podle Vacka v řádech statisíců korun, vzniká na objednávku Státní umělecké sbírky Drážďany.