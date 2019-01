Praha - V Praze za letošní zimu zemřelo šest lidí, u nichž smrt způsobily pravděpodobně nízké venkovní teploty. Vesměs šlo o lidi bez domova. Koroner zdravotnické záchranné služby dnes vyjížděl do Vysočan k úmrtí muže. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. V Jihomoravském kraji umrzli od úterka do dnešního rána čtyři lidé.

"Dnes dopoledne ve Vysočanech náš koroner vyjížděl k 57letému muži bez domova, který zemřel. Velmi pravděpodobně měly nízké teploty vliv na jeho úmrtí," řekla ČTK Poštová. "Předpokládáme, že ta čísla mohou růst. Každoročně je to kolem 12 až 15 případů," dodala.

Záchranáři v tomto období řeší také úrazy způsobené zledovatělým povrchem. Za letošní zimu zaznamenali 121 těchto případů. Většinou to jsou lehčí úrazy jako například naraženiny a pohmožděniny, může ale jít i o zlomeniny rukou či nohou nebo úrazy hlavy. "Tento počet však nijak nevybočuje z našeho dlouhodobého průměru, což je 300 až 350 výjezdů za 24hodin," dodala Poštová.

V Praze se lidem bez domova nabízí řada služeb, které mohou v chladném počasí využít. Podle vyjádření provozovatelů z tohoto týdne jsou stále volná místa v noclehárnách, kde mohou přečkat mrazivou noc v teple. Pomoc se podle zástupkyně ředitele pražského Centra sociálních služeb Ludmily Tomešové dostane každému, kdo o ni projeví zájem.

Pro lidi bez domova, kteří se i v chladném počasí rozhodnou přebývat venku, funguje terénní program, při kterém pracovníci kontaktují osoby bez přístřeší přímo v ulicích a dalších místech, kde se zdržují. Seznamují je se službami, poskytují jim sociální poradenství a případně i drobná zdravotní ošetření.

Za zimní opatření hlavní město platilo v minulých letech kolem deseti milionů korun. V Praze je zhruba 4000 až 4500 lidí bez domova, z nichž asi 1600 žije na ulici, na zimu sem ale kvůli dobré kvalitě služeb přijíždí i lidé bez domova z jiných měst.

Na jižní Moravě umrzli od úterý do dnešního rána čtyři lidé

V Jihomoravském kraji umrzli od úterka do dnešního rána čtyři lidé. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Tři případy se staly v Brně, jeden v Břeclavi. Ve třech případech šlo nejspíše o bezdomovce. V Jihomoravském kraji jsou v posledních dnech teploty pod nulou, v noci na dnešek klesly až na minus 11 stupňů Celsia.

Padesátiletý muž umrzl v noci na dnešek v chatce v Brně v lokalitě Červený kopec. V Horních Heršpicích zase v noci našli mrtvou třiašedesátiletou ženu pod mostem.

O den dříve umrzl v Břeclavi opilý muž, který se vracel domů. Podle Chaloupky nebyl bezdomovec, ale bydlel v chatové oblasti. "Spadl do potoka, a než přišel domů, podchlazení bylo tak silné, že umrzl," řekl Chaloupka. Další obětí byl v úterý muž bez přístřeší, který zmrzl ve stanu nedaleko Opuštěné ulice v Brně.

Podle Chaloupky jsou lidé bez domova v mrazech ohroženou skupinou. "Většinou tam hraje roli i alkohol," zdůraznil Chaloupka. Pro lidi bez přístřeší fungují třeba v Brně, Hodoníně nebo Blansku noclehárny, kde lze za poplatek v řádu desítek korun přespat. Existují i noční krizová centra, kde lze zdarma přečkat mrazivé noci na židli.

Mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová ČTK řekla, že alkohol nemusí být příčinou podchlazení jen u lidí bez přístřeší. "Rizika existují i u lidí, kteří jdou například z večírku a požijí alkohol. Chtějí si chvilku odpočinout na lavičce, ale vliv alkoholu je natolik silný, že usnou. Mohou prochladnout nebo to může mít fatální následky," upozornila Bothová.

Ohrožení jsou podle ní také lidé vysokého věku. "Ošetřujeme i dezorientované seniory, kteří jsou málo oblečení. Ztratí pojem o čase a neví, kde jsou. Je to také kategorie, která může být v nebezpečí," dodala Bothová.

Azylové domy ve Zlínském kraji jsou většinou plné

Azylové domy a jiná zařízení pro lidi bez domova ve Zlínském kraji jsou nyní téměř zcela zaplněné. Volná místa se však v některých najdou. I v případě zcela vytížené kapacity azylových domů mohou lidé bez přístřeší přečkat mrazivé noci v noclehárnách či takzvaných sedárnách, zjistila dnes ČTK.

Přestože jsou v posledních dnech velké mrazy, volná místa se ještě najdou ve zlínském azylovém domě, noclehárně i sedárně, které provozuje Český červený kříž. "V azylovém domě o kapacitě 14 lůžek jsou dvě místa volná, v noclehárně o kapacitě deset míst jedno až dvě lůžka také," řekla ČTK sociální pracovnice Pavlína Štachová. V sedárně, kde mohou lidé bez domova přečkat noc, bývá průměrně deset až 12 lidí. Zájem lidí podle Štachové však paradoxně neodpovídá počasí. "Není to o tom, že by teď byl mráz a bylo plno. Kapacita byla naopak plná například před Vánoci, kdy bylo mnohem tepleji. Jde to v takovým vlnách," uvedla Štachová.

Podobně je tomu v kroměřížském azylovém domě pro muže. "Jsou to takové vlny, někdy je zcela plno i v létě," uvedl ředitel Robert Hasala. Kapacita tamního zařízení je 45 míst, nyní je zcela zaplněná, v pořadníku jsou další zájemci. "Nikoho však nenecháme na mrazu, kdo přijde, může přečkat noc aspoň na židli," uvedl Hasala.

Téměř plno je v Azylovém domě Samaritán v Otrokovicích na Zlínsku, který má kapacitu 37 lůžek. Volná místa jsou tam nyní dvě, stejně tak v noclehárně. "V posledních letech máme pořád plno, i přes léto, vždy se jen pár míst uvolní a opět obsadí, zájem je velký," uvedl tamní pracovník. V Otrokovicích je k dispozici i sedárna, kam mohou i lidé, kteří mají v krvi do jednoho promile alkoholu.

Zaplněná je kapacita azylového domu i noclehárny ve Vsetíně. "Teď máme zrovna zcela plno, je dokonce i víc zájemců, než máme míst. Plno však někdy bývá i v létě," uvedla Daniela Uhříková ze společnosti Elim Vsetín. Kapacita azylového domu je 30 míst, noclehárna nabízí 16 míst. Elim ve Vsetíně provozuje i denní centrum, v Rožnově pod Radhoštěm také noclehárnu a denní centrum.

Azylové domy a jiná zařízení pro lidi bez domova přivítají pro své klienty teplé oblečení, deky i spací pytle. "Naši klienti to hodně využívají. I když někdo přijde v noci a vidíme, že nemá dobré oblečení, snažíme se mu vždy něco najít," uvedla Štachová.