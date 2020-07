V Praze začnou Letní shakespearovské slavnosti

Praha - Komedie Dobrý konec všechno spraví zahájí dnes večer pražskou část Letních shakespearovských slavností. Hraje se v Královské zahradě na Pražském hradě, která je jednou ze dvou pražských scén oblíbeného festivalu. V úterý už se odehrála Zimní pohádka v Brně a v pátek se mělo začít hrát v Ostravě. Zda bude možné festival zahájit i tam ale není zatím vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru zřejmé. V sobotu se začne hrát v Bratislavě.

Na návštěvníky festivalu čeká 11 titulů ve 101 večerech. Okolnosti spojené s virem zabránily nastudování nové premiéry a termín festivalu se posouval. Aktuální ročník slavností je také kratší. Pořadatelé uvádějí, že produkce bude vypadat jako obvykle jen s několika malými změnami. Nebudou se půjčovat deky, lidé si je ale budou moci na místě koupit. Divákům budou k dispozici stojany s dezinfekcí a kdo bude chtít, může si na místě zakoupit roušku. Hlediště a veškeré další prostory se budou pravidelně dezinfikovat.

Brněnský úvodní večer patřil Zimní pohádce, inscenaci, jejíž děj Shakespeare zasadil na Sicílii a do Čech, a právě těm moře přiřkl. Příběh zrazené lásky a žárlivosti se bude hrát do 12. srpna, kde v Praze svou letošní tour ukončí. První pražský večer dnes bude patřit komedii Dobrý konec všechno spraví, která má spolu s titulem Večer tříkrálový derniéru. Hra Dobrý konec všechno spraví, ve které hrají Anna Fialová, Ondřej Pavelka, Martin Dejdar, Oldřich Vízner, Martin Siničák, Jan Vlasák nebo David Novotný se hraje už jen do konce července. Repertoár doplňují Hamlet, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy, Komedie omylů, Romeo a Julia a Othello.

Pořadatelé festivalu věří, že situace v Moravskoslezském kraji se bude vyvíjet příznivě a umožní festival v Ostravě v pátek zahájit. I pokud se pravidla rozvolní, bude zřejmě nutné na festival mít roušky. Diváci by měli sledovat webovou stránku.