Praha - V Praze se dnes poprvé sejdou expertní týmy Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), tato tři uskupení dala najevo zájem o koaliční spolupráci ve vedení hlavního města. Jako první téma budou řešit dopravu. ČTK o tom informovala mluvčí PS Julie Kochová a zastupitelka Pirátů Michaela Krausová. Strany se sejdou celkem nad osmi tématy. Zatím podle nich nejde o koaliční vyjednávání, ale diskusi a porovnávání programů.

Volby v Praze vyhrála ODS, Piráti byli druzí, třetí skončila Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. Dosud vládnoucí ANO skončilo páté.

Společná jednání Pirátů, PS a Spojených sil budou pokračovat také v následujících dnech. Vedle dopravy se experti stran sejdou také nad tématy územního rozvoje, veřejného prostoru a bydlení, dále transparentnosti a majetku, životního prostředí, sociální politiky, zdravotnictví a bezpečnosti, fungování magistrátu, školství a kultury a památkové péče.

Živý videopřenos z TK po jednání týmů Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (začátek v 16:15):

Kromě expertních týmů se dnes před jednáním o dopravě uskuteční ještě koordinační schůzka zástupců stran. Na ní by měli dohodnout organizaci vzájemných vyjednávání.

Piráti, PS a Spojené síly se na společných rozhovorech domluvili v pondělí. Piráti již předtím deklarovali, že jejich preferovanou podobou koalice je právě spolupráce s těmito dvěma stranami, a zároveň jim předložili nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by obsadili dvě místa a post primátora. PS již před volbami vyloučila spolupráci s ODS a ANO, s kterým nechtějí do koalice ani Spojené síly.

Volby v Praze vyhrála ODS, v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst se ziskem 17,87 procenta hlasů. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli.

V řadě pražských městských částí se rýsují koalice

Z větších pražských městských částí má zatím nové vedení pouze Praha 13, koalice se rýsují v Praze 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 14. ČTK to zjistila od zástupců jednajících stran. Ve většině případů jde o koalice na podobném půdorysu jako v minulém volebním období. V celkem 28 městských částech získalo vítězné uskupení většinu v zastupitelstvu, nadpoloviční většinu z velkých městských částí získalo jen v Praze 7 hnutí Praha 7 Sobě s 55,5 procenta hlasů. Bude nicméně i tak jednat o koalici.

Nová koalice by mohla vzniknout v Praze 1, kde se předběžně domluvila vítězná Praha 1 Sobě, Piráti, uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL a Iniciativa občanů) a Zelení. Dosud v Praze 1 vládla TOP 09, ODS a ČSSD. ODS ve volbách skončila druhá, ČSSD se do zastupitelstva stejně jako ve všech ostatních městských částech s výjimkou Dubče nedostala a TOP 09 se umístila na pátém místě. Dosavadní starosta Oldřich Lomecký uvedl, že kvůli volebnímu výsledku opustí post šéfa TOP 09 v Praze 1.

Jiné strany než poslední čtyři roky by mohly vládnout i v Praze 8, kde vítězná ODS nabídla koaliční spolupráci druhým Pirátům pod hlavičkou tzv. koalice změny. Dosud v osmé městské části vládlo hnutí ANO, ČSSD a Strana zelených, v zastupitelstvu se vedení radnice opíralo o hlasy KSČM. Dosavadní starosta Roman Petrus (ČSSD) letos nekandidoval.

Dvě možné koalice se rýsují v Praze 3, kde jednání stojí na rozhodnutí TOP 09 a STAN. Ty oslovilo jak uskupení Koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobodní) pod vedením dosavadního starosty Alexandra Bellu z ODS, tak Piráti a Zelení.

Ve čtvrté městské části vyjednávají vítězní Piráti a nezávislí koalici s TOP 09 a uskupením Společně pro Prahu 4 (STAN, nezávislí a KDU-ČSL). V koalici s nimi by mohlo být ještě sdružení Praha 4 Sobě (SZ a nezávislí) nebo ODS. Která z posledně dvou zmíněných bude ve vedení radnice, zatím není jasné. Pokud koalice vznikne, Piráti budou chtít obsadit post starosty, kterým by byl lídr Pirátů Tibor Vansa.

Vedení města s podobným obsazením jako v minulém volebním možná vznikne v Praze 5, kde se na spolupráci domluvily TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Společně mají ve 43členném zastupitelstvu 16 křesel a mohou se tak dohodnout s kteroukoliv ze zbylých tří stran, které ve volbách uspěly. Těmi jsou vítězní Piráti a nezávislí, druhá ODS a ANO. Dosud na radnici páté městské části vládla koalice TOP 09, ANO, ODS a Demokratů Jana Kasla pod vedením starosty Pavla Richtera (TOP 09). Zástupci Demokratů Jana Kasla šli do letošních voleb na kandidátce STAN.

Podobně je na tom Praha 6, kde zvítězila koalice TOP 09 a KDU-ČSL pod vedením dosavadního starosty Ondřeje Koláře (TOP 09). Ta jedná o vládě s ODS, která byla v předchozím období v opozici. V Praze 9 se rýsuje obnovení dosavadní koalice pod vedením ODS, která nabídla spolupráci TOP 09. V Praze 14 také zvítězil dosavadní starosta Radek Vondra s koalicí KDU-ČSL, STAN, TOP 09. Partnerství zřejmě nabídne Pirátům.

Vlády na radnicích jsou zhruba jasné ve 28 městských částech, kde získalo vítězné uskupení většinu. Ve 25 případech jde o malé, neočíslované městské části. Z větších jde o Prahy 16, 19 a zejména Prahu 7, kde uskupení Praha 7 Sobě stejně jako v posledních volbách drtivě zvítězila. I tak nicméně bude jednat o koalici, v minulém období se domluvilo s Koalicí PRO 7 pod vedením Ondřeje Mirovského (Zelení). Ten letos kandidoval jako lídr společné kandidátky Pirátů a Zelených.

V dalších větších městských částech je podle zástupců stran brzy na to, hovořit o konkrétních koalicích. To se týká Prahy 2, 10 či 12. V Praze 11 jednají Hnutí pro Prahu 11 (HPP) a Piráti, do většiny jim však schází jeden hlas a hrozí patová situace.

Nové vedení má zatím pouze Praha 13, kde hned v pondělí podepsaly koaliční smlouvu ODS, ANO, koalice KDU-ČSL a STAN pod vedením Davida Vodrážky (ODS), který městskou část vede od roku 2002.