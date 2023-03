V Praze začíná dnes festival dokumentů o lidských právech Jeden svět

Praha - V Praze začíná dnes mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět. Pětadvacátý ročník nabídne 75 celovečerních dokumentů, deset snímků ve virtuální realitě i představení pro školy. Spojuje je letošní téma Cena bezpečí. Pořadatelé ho vybrali kvůli ruské invazi na Ukrajinu, energetické krizi, klimatickým změnám či sociálním nejistotám. Přehlídka v Praze potrvá do 30. března a v dalších 27 městech po republice pak do 2. dubna. On-line budou filmy k vidění od 2. do 16. dubna.

Zahajovací ceremoniál se koná dnes večer v Pražské křižovatce. Předávat se bude cena Homo Homini za prosazování lidských práv. Letos ji získá venezuelský aktivista Javier Tarazona. Festival pak zahájí dokument Překonat temnotu, který natočilo uskupení ukrajinských filmařů a filmařek Kinodopomoha v prvních týdnech války. Film v Praze představí producentka Olha Beschmelnycinová a jeden z režisérů Jegor Trojanovskyj.

Podle pořadatelů se téma Cena bezpečí odráží ve snímcích všech soutěžních i nesoutěžních kategorií. V programu pak bude i sedm tematických sekcí. Jedna z nich se zaměří na Ukrajinu. Další se soustředí na sílu žen, udržitelnost, vztahy, vykořenění, sítě i nová božstva. Téměř dvě třetiny projekcí doprovodí debaty s tvůrci a tvůrkyněmi i dalšími osobnostmi. Chybět nebude pět krátkých filmů pro děti. Festival zahrnuje také školní promítání. Pro základní školy pořadatelé připravili dvě pásma krátkých filmů a pro střední školy pak pět celovečerních filmů. Nabízejí i virtuální realitu.

On-line předprodej vstupenek odstartoval už na začátku března. Ve stánku v pasáži Lucerna je lístky možné koupit ode dneška a v pokladnách kin od 23. března. Cena za vstupenku je 130 korun. Handicapovaní s průkazem ZTP a ZTP/P a lidé nad 65 let zaplatí polovinu.