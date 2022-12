V Praze začalo hloubení stanice nové linky metra D Olbrachtova

Praha - V Praze poblíž křižovatky ulic Na Strži a Olbrachtova začala firma Strabag s hloubením jámy pro plánovanou stanici metra D Olbrachtova. Novinářům to dnes řekli zástupci pražského dopravního podniku (DPP) a magistrátu. Podle ředitele DPP Petra Witowského již dělníci od zahájení prací na stavbě úseku mezi Pankrácí a Olbrachtovou zhruba před sedmi měsíci vyrazili asi kilometr tunelů a podnik utratil miliardu z celkových nákladů 14,5 miliardy korun. Nová linka povede z Pankráce do Písnice, začít fungovat má koncem roku 2029.

DPP práce na prvním úseku zahájil koncem letošního dubna a využil i tunel původně vytvořený pro geologický průzkum. Tunely dosud podle Witowského vznikaly ve třech lokalitách, nyní se připojí další na místě budoucí stanice Olbrachtova. Tam již vznikla hala, která má chránit obyvatele sousedních domů před hlukem.

"Jsou hotové veškeré přeložky inženýrských sítí, příprava staveniště a nová protihluková hala, která je dočasná na dobu stavby. Uvnitř haly se nachází díra, která je nyní devět metrů hluboká, bude hluboká asi 34 metrů a z ní budou prováděny veškeré hornické a těžební práce pro celou stanici metra Olbrachtova," řekl náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Dodal, že k hale přibude ještě protihluková stěna.

Zahájení prací dnes předcházelo tradiční požehnání sošky patronky horníků svaté Barbory, která bude po dobu stavby dohlížet na bezpečnost horníků. Asi 45 centimetrů velkou sošku z dubového dřeva vyrobil v Německu sochař Stefan Brüggerhoff a ji i celou stavbu požehnal farní vikář římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce Petr Šleich.

DPP zároveň již soutěží druhý úsek Olbrachtova na Nové Dvory, podle Witowského nyní tendr posuzuje antimonopolní úřad. Třetí úsek bude z Nových Dvorů do Písnice. "Stále počítáme s tím, že trasa D by se měla zprovozňovat jako celek na konci roku 2029," řekl ředitel. Náklady by měly být podle dřívějších informací celkem 52,09 miliardy korun. Následně ještě město počítá s prodloužením linky z Pankráce na náměstí Míru.