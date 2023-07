V Praze začala rekonstrukce železničního Branického mostu za 2,7 miliardy Kč

Praha - Dnes začala rekonstrukce železničního Branického mostu v Praze mezi stanicemi Radotín a Krč. Během 13 měsíců na mostě přibude nová kolej, most tak bude po rekonstrukci mít koleje dvě. Celkové investiční náklady jsou asi 2,7 miliardy korun. Novinářům to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Cílem je zvýšit počet vlaků, které po mostě mohou projet. Zároveň bude most kompletně opraven. Přidání další koleje na Branický most by mělo v budoucnu pomoct také při plánované rekonstrukci železničního mostu na Výtoni.

Vlakový provoz se na mostu přeruší v pátek 20. října, provoz po jedné koleji by měla Správa železnic obnovit v dubnu příštího roku. Po dvou kolejích by se mělo na Branickém mostu jezdit na podzim roku 2024. "Při výběru zhotovitele jsme kladli důraz na to, aby navrhovaná doba přerušení provozu na mostě byla co nejkratší," řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Objízdné trasy pro nákladní dopravu povedou po dobu rekonstrukce přes České Budějovice a přes Chomutov. "Objízdné trasy jsou opravdu vzdálené. Ale od října do dubna je menší objem nákladní dopravy, takže věřím, že to nákladní dopravci zvládnou spolu s námi," uvedl Svoboda.

"Dosud především nákladní spojka přes Branický most začne plnit významnější roli v pražské integrované dopravě. Jde o jeden z našich konkrétních kroků k podpoře ekologické přepravy osob a nákladů," řekl Kupka. Uvedl, že rekonstrukce mostu je potřebná i kvůli přípravě kapacity pro řešení Výtoňského mostu.

Projekt je také financován skrze Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Způsobilé náklady projektu, tedy náklady, které mohou být v rámci dotace podpořeny, jsou ve výši 1,7 miliardy Kč. Evropská unie zaplatí 85 procent těchto nákladů, tedy zhruba 1,5 miliardy Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Práce provede konsorcium tvořené firmami Metrostav TBR, Porr, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha. Stavba podle SŽ umožní odklon vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím při plánované rekonstrukci železničního mostu mezi Podskalím a Smíchovem.

"Vybuduje se především druhá traťová kolej v úseku od odbočky Tunel nacházející se před Branickým mostem do stanice Praha-Krč. Současně vznikne i nová odbočka Spořilov, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou," uvedl dříve mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Projekt zahrnuje rovněž opravu Branického mostu, vybudování nového přemostění Údolní ulice a výstavbu technologických objektů v Krči a na Spořilově. V dosud jednokolejné zastávce na Kačerově vznikne nové 220 metrů dlouhé nástupiště. Přestup na metro a autobusy MHD zajistí nová lávka.

Branický most, nazývaný také most Inteligence, byl vystavěn v polovině 20. století a provoz byl zahájen v roce 1964. Přestože se původně budoval jako dvoukolejný, stavbaři na něm nakonec položili pouze jednu kolej. V současnosti je využívaný především nákladními vlaky a tvoří součást nákladního průtahu Prahou.