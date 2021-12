V Praze začala bruslařská sezona, otevírají se kluziště pro veřejnost

Praha - Venkovní kluziště se nyní otevírají na různých lokalitách v Praze. Některá svůj provoz zahájila ke konci listopadu, jiná otevření ještě čeká. Už nyní mohou lidé bruslit například na ledové ploše na Střeleckém ostrově, kde kluziště přichystali vůbec poprvé, nebo na Smíchově. Zdarma si lidé mohou zabruslit na kluzišti u obory Hvězda v Praze 6 nebo na Letné. Vyplývá to z informací, které poskytli mluvčí městských částí, a z informací na sociálních sítích a webech provozovatelů ledových ploch. Na kluziště mohou dle vládních opatření dospělí, kteří jsou naočkovaní proti covidu-19 nebo v poslední době nemoc prodělali. Vstup je vládními nařízeními omezený i pro děti.

V Praze 8 jsou podle mluvčího radnice Martina Šalka v provozu tři veřejná kluziště. Lidé tak v této zimní sezoně mohou bruslit u školy Glowackého v Bohnicích, v areálu koupaliště Ládví nebo v Libni u Löwitova mlýna. V Ládví lze podle informací na facebooku bruslit ve všední dny od 13:00 do 19:00, o víkendu je otevřeno od 9:00. Vstupné je pro lidi starší šesti let 49 korun. Ledová plocha u Löwitova mlýna je otevřená od 9:00 do 20:00 a celodenní vstupné vyjde na 60 korun, jak je uvedeno na webu provozovatele.

První městská část otevřela podle svého mluvčího Martina Šebesty na začátku prosince nové kluziště na Střeleckém ostrově. Malí i velcí sportovci si mohou přijít zabruslit ve všední dny od 14:00 do 21:00 a ve víkendové dny od 10:00 do 21:00. Občané Prahy 1 a děti mladší deseti let mají vstup na kluziště zdarma, ostatní za hodinu bruslení zaplatí 50 korun. Na místě je i půjčovna bruslí. Bruslí se i Na Františku. Za bruslení tam děti do 14 let zaplatí 40 korun, starší děti a dospělí platí 70 korun.

Zdarma si děti i dospělí mohou zabruslit na ledové ploše na Vypichu v Praze 6 a na náměstí 14. října v Praze 5. Bruslení na kluzišti u obory Hvězda je možné každý den od 9:00 do 21:00. V dopoledních hodinách nicméně může být kluziště veřejnosti uzavřeno kvůli návštěvě školáků. Ve stanovené časy si lze ledovou plochu rovněž pronajmout pro soukromé využití, jak je uvedeno na webu kluziště. Totéž platí i pro kluziště na Smíchově.

I na Letné, kde kluziště pošesté zřídil pražský magistrát, se bruslí zdarma. Bruslaře čekají podle mluvčího Prahy Víta Hofmana dvě ledové plochy, které jsou otevřené denně od 9:00 do 21:00. Hlavní kluziště má rozměry 40 krát 20 metrů, to menší, určené zvláště pro děti, má 20 krát 10 metrů. Lidé se mohou těšit i na večerní bruslení, vyhřívané zázemí či nabídku občerstvení.

Otevřené je mimo jiné i kluziště v parku Grébovka v Praze 2, kde lidé za celodenní bruslení zaplatí 50 korun. Stejnou částku zájemci o zimní sport zaplatí i na kluzišti v Riegrových sadech. Ledové plochy vznikly i u obchodních center. Bruslařská sezona tak byla zahájena například na kluzišti u Centra Černý Most nebo u obchodního centra Westfield na Chodově.

V centru města se dnes do své dvacáté sezony otevře i kluziště na Ovocném trhu. První bruslaři tohoto roku vstoupí na led dnes v 15:00, jak ČTK sdělil provozovatel kluziště Karel Greif. Slavnostní otevření kluziště na Čapadle Hollar je plánované na pondělí 6. prosince, jak avizovali pořadatelé.