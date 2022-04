V Praze začal sjezd odborů ČMKOS, zvolí vedení a proberou strategii

Praha - V Praze začal sjezd největší odborové centrály v Česku, Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Dvě stovky odborářů z 31 svazů si zvolí nové vedení na příští čtyři roky. Proberou také svou strategii pro další období. V sobotu na odborářskou akci dorazí prezident Miloš Zeman, vystoupí v 10:00, řekl předák ČMKOS Josef Středula.

Fotogalerie

"Od 1. července 2017 do 30. června 2021 vzniklo 239 nových odborových organizací. Za čtyři roky vstoupilo do odborů 54.578 nových členů, za poslední rok to bylo 10.550. Je to násobek počtu členů mnoha politických stran, které jsou v Parlamentu ČR," řekl Středula. Podle něj k úspěchům odborů minulých let patří například zrušení karenční doby, prosazení kurzarbeitu, zařazení poškození bederní páteře mezi nemoci z povolání či vyšší výdělky ve firmách s kolektivním vyjednáváním.

Hned v úvodu Středula odsoudil válku na Ukrajině a vyzval k jejímu nepřehlížení, poděkoval za pomoc uprchlíkům. Ve svém vystoupení pak zmínil oběti pracovních úrazů a důležitost zajištění bezpečnosti práce. Podle předběžných čísel zemřelo loni v práci 88 lidí, upřesnil šéf centrály.

Středula je stejně jako při posledním sjezdu jediným kandidátem na předsedu ČMKOS. Protikandidáty nemají ani místopředsedové Vít Samek a Radka Sokolová, kteří se o funkce také znovu ucházejí.

Na sjezd přijel šéf Senátu Miloš Vystrčil. Vládu zatím zastupuje vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Dorazit by měli i ministři financí Zbyněk Stanjura a dopravy Martin Kupka (oba ODS). V sále byl i šéf opozičního ANO Andrej Babiš a předseda mimosněmovní ČSSD Michal Šmarda.

Odborářský sjezd zahájilo vystoupení dvou houslistek v tmavých večerních róbách. Zahrály část Vivaldiho Čtvera ročních období v moderní úpravě.