V Praze začal sjezd odborů ČMKOS, zvolí vedení a proberou strategii

Praha - Na rychlejší navyšování českých výdělků a jejich přibližování k příjmům v západních zemích se chtějí v příštích letech soustředit odbory. Vyzývají k přípravě dlouhodobého plánu hospodářského růstu a modernizaci ekonomiky. Na tiskové konferenci na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to řekl její dosavadní předák Josef Středula. Podle něj dál existuje "mzdová železná opona" mezi východem a západem.

Dvoudenní sjezd největší odborové centrály v Česku začal dnes v Praze. Dvě stovky odborářů z 31 svazů si zvolí nové vedení na příští čtyři roky. Proberou také svou strategii pro další období. V sobotu na odborářskou akci dorazí prezident Miloš Zeman, vystoupí v 10:00, řekl Středula. Ten se znovu jako jediný kandidát uchází o předsednický post ČMKOS.

"Přáli bychom si, aby se v platové oblasti ČR přibližovala patnácti starým zemím EU, aby možnost vstoupit do eurozóny byla důstojná. Chtěli bychom, aby ČR měla dlouhodobý plán hospodářského růstu s podmínkami moderní země a infrastrukturou 21. století," uvedl Středula. Zmínil podporu oborů s vysokou přidanou hodnotou. Podle dosavadního místopředsedy Víta Samka odbory budou vyzývat také k reformě daní. Usilovat chtějí i o to, aby zisky poboček zahraničních firem zůstávaly v Česku. Centrála se chce soustředit i na celoživotní vzdělávání, dodala místopředsedkyně Radka Sokolová. Také Samek a Sokolová znovu kandidují bez protikandidátů.

Dlouhodobý program na příští roky budou odboráři schvalovat v sobotu. Ve své prezentaci na sjezdu Středula vypočítal deset požadavků. Mezi ně patří boj se šířením lží, výstavba bytů, zachování topení uhlím, zajištění potravinové soběstačnosti, cenová regulace, právní úprava postavení národního správce, revize takzvané zelené dohody, přehodnocení sociálních dávek a přeložení pracovní legislativy do ukrajinštiny. Mluvil i o uzákonění pětitýdenní dovolené či zkrácení osmihodinové pracovní doby o půl hodinu bez ztráty výdělku.

Podle Středuly od 1. července 2017 do 30. června 2021 vzniklo 239 nových odborových organizací. "Za čtyři roky vstoupilo do odborů 54.578 nových členů, za poslední rok to bylo 10.550. Je to násobek počtu členů mnoha politických stran, které jsou v Parlamentu ČR," řekl Středula. Podle něj k úspěchům odborů minulých let patří například zrušení karenční doby, prosazení kurzarbeitu, zařazení poškození bederní páteře mezi nemoci z povolání či vyšší výdělky ve firmách s kolektivním vyjednáváním.

Hned v úvodu Středula odsoudil válku na Ukrajině a vyzval k jejímu nepřehlížení, poděkoval za pomoc uprchlíkům. Ve svém vystoupení pak zmínil oběti pracovních úrazů a důležitost zajištění bezpečnosti práce. Podle předběžných čísel zemřelo loni v práci 88 lidí, upřesnil šéf centrály.

Na sjezdu dopoledne vystoupili šéf Senátu Miloš Vystrčil a vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). V sále byl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) či šéf opozičního ANO Andrej Babiš a předseda mimosněmovní ČSSD Michal Šmarda. Babiš si pak na twitteru postěžoval, že ho odboráři nenechali promluvit. "Pan Babiš nás na kongres ANO nepozval. My jsme byli tak velkorysí, že jsme ho pozvali," reagoval Středula.

Odborářský sjezd zahájilo vystoupení dvou houslistek v tmavých večerních róbách. Zahrály část Vivaldiho Čtvera ročních období v moderní úpravě. V programu se pak objevily i před polední pauzou.