Praha - V Praze minulý týden přibylo dalších 20 případů spalniček. Od začátku roku jde o vůbec nejvyšší týdenní nárůst, nemocných v metropoli je už 126. Vyplývá to z informací na webu Hygienické stanice Hlavního města Prahy. V celém Česku se počet nemocných blíží čtyřem stovkám, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jich letos může být kolem tisícovky.

"Za celý loňský rok v Praze spalničkami onemocnělo 103 lidí. Od začátku epidemického výskytu spalniček na začátku roku 2018 je v metropoli pražskými hygieniky evidováno 229 hlášených a potvrzených případů," uvedli hygienici.

Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od vniknutí původce nákazy do organismu po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.

Pražští hygienici zajišťovali tato protiepidemiologická opatření od začátku loňského roku u 1925 lidí v kontaktu s nemocným, 830 osobám bylo nezbytné uložit lékařský dohled nebo karanténu. Ministr zdravotnictví vyhlásil povinné očkování zdravotníků některých oddělení ve státních nemocnicích.

Zvýšený výskyt spalniček je kromě Prahy evidován také na východě Čech, v Plzeňském a v Moravskoslezském kraji.

Odborníci se domnívají, že za šířením spalniček v Česku je také pokles proočkovanosti kvůli odmítání očkování. Dalšími důvody je vymizení imunity získané očkováním v dětství u části dospělých, případně import nemoci ze zahraničí.

V Praze je nemocných 22 dětí do pěti let, 14 ve věku od šesti do 19 let, 24 osob ve věku mezi 20 a 29 roky a 55 ve věku mezi 30 a 49 roky, kterých by se mohlo týkat vymizení imunity. Nemocné děti do pěti let v naprosté většině nebyly očkované, dospělí velmi často nemají o absolvovaném očkování žádný doklad.

Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. V ústech mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Počty případů spalniček v Praze:

Rok 2016 2017 2018 2019 Počet 3 3 103 126*

Počty případů v Praze za jednotlivé týdny

Týden 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet 12 16 14 8 14 10 10 20

zdroj: Hygienická stanice Hlavního města Prahy

*do 22. března 2019