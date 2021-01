V Praze vznikl na protest proti vládním opatřením světelný řetěz

Praha - V Praze se dnes konal pokojný protest iniciativy za zachování provozu restaurací Chcípl PES. Kolem 15:00 začalo několik desítek příznivců pokládat světelnou cestu od úřadu vlády, která vedla až na Staroměstské náměstí. "Cesta naděje" z půllitrů a skleniček se svíčkami měla podle zástupců iniciativy upozornit na kritickou situaci malých a středních živnostníků a podnikatelů. Demonstranti žádají vládu, ať ukončí opatření kvůli koronaviru. Chtějí také zálohy pro provozovatele uzavřených podniků v určité výši. Stěžují si i na špatnou komunikaci vlády. Několik desítek lidí dnes protestovalo také u domu premiéra Andreje Babiše (ANO).

Světelný řetěz lidé vedli přes Mánesův most a Kaprovu ulici, na trase bylo několik stánků. Například na Staroměstském náměstí stál stánek s výzvou k otevření ekonomiky Česka a na Klárově byla rakev, která symbolizovala pohřeb gastrosektoru. Lidé do ní zatloukali hřebíky. Zástupci iniciativy také lidem rozdávali půllitry se svíčkami. Rakev minulý týden vozili na protest proti uzavření lyžařských areálů také ubytovatelé a podnikatelé v Krkonoších. Lidé do ní zatloukali hřeby na znamení nesouhlasu s opatřeními.

Někteří protestující si dnes na Klárov donesli také vlajky, část lidí neměla roušky. Protest byl převážně poklidný. Pouze kolem 16:00 vznikla, zřejmě právě kvůli nenošení roušky, slovní roztržka mezi policisty a několika účastníky. Někteří demonstranti pak k policistům skandovali: "Nechte je být" nebo "Gestapo."

Podle zástupců výzvy se 6. ledna musí v Česku znovu "otevřít ekonomika". Ve vyjádření pro ČTK to uvedli majitel restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku Jiří Janeček, majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert a další člen iniciativy David Biksadský. Účastníci protestu dnes také mohli podepsat petici za zrušení opatření.

Zástupci iniciativy také požadují, aby během týdne přišla záloha pro všechny uzavřené podniky v minimální výši 50 procent z obratu minulých let a v řádu několika dní byl vypsán i program na záchranu fyzických osob, které "o vše přišly" a potýkají se s dluhy z podnikání.

Janeček a další zástupci iniciativy míní, že stát zapomněl na podnikatele, kteří zkrachovali. Kritizují také to, že dosud neběží program COVID gastro, případně nějaká z alternativ. Stávající systém kompenzací iniciativa už dříve označila za složitý, neprůhledný a nespravedlivý.

"Tato vláda se nepoučila z jarní pandemie, vykašlala se na letní přípravu a zcela podcenila nástup druhé vlny. Jejich restriktivní opatření byla polovičatá a nikdy se nedotkla nadnárodních korporací nebo květinářství. Vláda si vybrala sektor ve svém chaotickém tažení, který tuto vládu nikdy nevolil a hodil se jako obětní beránek," uvedli zástupci Chcípl PES. "Přitom to bylo tak jednoduché a spravedlivé, použít program z Rakouska nebo Německa a poskytnout určité procento z obratu z minulých období," míní restauratéři.

Zástupci výzvy Chcípl PES protestovali proti vládním opatřením už dříve. V minulosti například nechali své podniky otevřené i po 20:00, což byla nařízená zavírací hodina. Stravovací zařízení jsou od loňského března už potřetí odkázána na prodej jen přes výdejní okna, která mohou fungovat jen mezi 05:00 a 20:59. Využívat mohou případně rozvoz.