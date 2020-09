V Praze vystoupí Tom Neuwirth, známý jako Conchita Wurst

Praha - V Praze by měl v květnu příštího roku vystoupit rakouský hudebník Wurst, který jako vousatá zpěvačka Conchita Wurst vyhrál soutěž Eurovize. Své třetí sólové album by měl představit 8. května v Paláci Akropolis. ČTK to za pořadatele sdělil Jiří Sedlák.

Rakouský zpěvák Tom Neuwirth pod pseudonymem Wurst bude v příštím roce navazovat na letošní jarní přerušené turné s názvem Tour Over Magnitude. Zpěvák platí za vlivného mluvčího komunity LGBT.

Německá fráze "das ist mir Wurst", česky je mi to buřt, přivedla zpěváka k vytvoření uměleckého alter ega - Conchity Wurst - a na myšlenku stimulovat k odvaze lidi s odlišnou sexuální orientací. Když v roce 2014, oblečený do ženských šatů, zvítězil v Eurovizi se skladbou Rise Like a Phoenix, rozpoutala se diskuse. Při ní na jedné straně stála část západní Evropy, která vousatou zpěvačku zasadila do debaty o sexuální identitě a nepřípustnosti diskriminace, část konzervativních východních politiků a kléru osobu Wurst viděla jak dekadentní a mluvila o konci křesťanských hodnot.

"Jsem zvyklý na nepřátelství, ale ve společnosti se musí něco změnit. Vousatá zpěvačka je můj způsob, jak se k tomu vyjádřit. Každý, aniž by přitom ubližoval jiným, by měl mít možnost svobodně žít, jak se cítí, bez strachu a obav z toho, jak vypadá," uvedl Neuwirth. "Jsem a vždycky budu Tom, nechci být ženou. Miluji muže, ale jako muž," uvedl.

Zpíval i v OSN či v Evropském parlamentu. V roce 2015 zahajoval v Praze festival zaměřený na gay, lesbickou, bisexuální a transgender (LGBT) tematiku Prague Pride.