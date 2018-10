Praha - Britský bluesman John Mayall se příští rok po dvou letech vrátí do Prahy. Koncert k nové desce Nobody Told Me se uskuteční 15. března příštího roku ve Foru Karlín. Údajně půjde o jeho poslední turné. ČTK o tom za pořadatele informoval Petr Novák. Vedle Mayalla v Praze 8. listopadu vystoupí další legendární bluesman Buddy Guy.

Na Mayallově albu Nobody Told Me hostuje několik známých kytaristů, mezi kterými nechybí Joe Bonamassa, Carolyn Wonderlandová, Todd Rundgren, LarryMcCray, Alex Lifeson a Steven Van Zant.

"Jsem velmi pyšný, že se všichni dobrovolně stali součástí mé poslední nahrávky, která dostala názevNobody Told Me. Takže se ještě jednou vydám i na cestu, abych dokázal, že blues je stále stejně silné jako kdykoliv předtím," uvedl Mayall.

V Praze ho doprovodí kytaristka Wonderlandová, basista Greg Rzaba a bubeník Jay Davenport. Do metropole se Mayall vrátí po dvou letech od vystoupení ve vyprodaném pražském Divadle Archa, kde zahrál v rámci svého turné Livin' & Lovin' The Blues 2017.

Mayall v České republice vystupuje poměrně často. Například v srpnu 2013 zahrál pod širým nebem na festivalu v Trutnově. "Blues zachycuje opravdové emoce, které jsou společné všem lidem. Jeho hudební struktura je přitom v podstatě velice jednoduchá, a přesto působí navzdory všem jazykovým bariérám," řekl před časem.

Vedle Mayalla, který počátkem 60. let založil kapelu The Bluesbreakers, v níž se vystřídala řada slavných muzikantů, v Praze 8. listopadu vystoupí další legenda blues Buddy Guy. Velký vzor kytarových es Jimiho Hendrixe, Erika Claptona, Jeffa Becka či Jimmyho Page zahraje ve Velkém sále pražské Lucerny.

Na koncertech hrává dvaaomdesátiletý Buddy Guy obvykle kolem patnácti písní. Jeho repertoár je složen z ukázek z jeho posledních tří alb Rhythm & Blues, Born To Play Guitar a letošního The Blues Is Alive And Well, stejně jako připomínek starších songů, včetně jednoho z jeho největších hitů Damn Right I've Got the Blues, kterým zpravidla koncerty začínají. Pražský koncert je součástí evropské části turné k vydání desky The Blues Is Still Alive And Well.

Spolumajitel chicagského klubu Checkerboard Lounge a majitel klubu Buddy Guy's Legends je držitelem mnoha ocenění. Má na kontě osm cen Grammy, nespočet Blues Music Awards, je členem Rokenrolové síně slávy, do níž jej v roce 2005 uvedli Eric Clapton a B.B. King.