V Praze vyjede ve čtvrtek první autobus s novým designem

Praha - V Praze vyjede ve čtvrtek 17. září první autobus v nové vizuální šedo-červené podobě. Vůz bude nasazen na linku 176 z Karlova náměstí na Strahov. Po schválení kompletního designového manuálu bude dopravní podnik (DPP) objednávat nové autobusy výhradně v nové podobě. Novinářům dnes první přemalovaný autobus představili primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě), generální ředitel DPP Petr Witowski a Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Novou podobu vozů MHD schválili pražští radní letos v srpnu.

"Toto je zkušební vzorek, na kterém grafici s DPP a výrobcem testovali různé odstíny a detaily, jak by autobus měl být nalakován. Je to vůz, který by stejně šel na celolakovou přeměnu, takže jsme ani za tento autobus neutratili nic navíc," řekl Scheinherr.

Oproti dřívějším podobám má vůz podle Scheinherra méně barev, takže je na něm méně dílů nalakovaných v odlišných barvách. "A je jich i dokonce menší počet," řekl. Nový design tak nebude při údržbě stát víc peněz než u starých vozů.

"Tento design je z 98 procent konečný. Budeme ještě dolaďovat piktogramy, bude se dolaďovat logo, takže nějaké drobnosti tam ještě budou, ale v zásadě je to konečný design," řekl Witowski.

Manuál bude hotov do konce letošního roku. Popisovat bude 76 typů vozidel pražské integrované dopravy (PID). V dokumentu bude uvedeno například to, kde má být logo PID nebo kde budou orientační piktogramy. "Po schválení (vedením města) se stane standardem a tyto podoby budeme v pražských ulicích i ve Středočeském kraji potkávat," řekl Tomčík.

DPP nebude přemalovávat staré vozy, ale při obměně vozového parku bude nakupovat autobusy objednávat v nové podobě. Přemalovávat původní vozy bude jen ve výjimečných případech. Podnik obnovuje vozový park po asi stovce autobusů ročně. Celkem jich má přes tisícovku. Bude tedy trvat přibližně deset let, než budou všechny vozy jezdit v nové podobě.

Vedení města změnu v minulosti zdůvodňovalo zejména tím, že se systém PID postupně rozšiřuje do Středočeského kraje a spolu s tím je vhodná doba na sjednocení podoby vozů v celém systému, aby bylo jasné na první pohled, že v daném dopravním prostředku platí jízdenka PID.

Změnu podoby vozů v uplynulých týdnech kritizovala například opozice nebo koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Podle kritiků jde o plýtvání penězi. Scheinherr kritiku opakovaně odmítl, město podle něj nový design nebude stát žádné peníze navíc.

PID zahrnuje území Prahy a část Středočeského kraje a tvoří jej pražské linky metra, tramvají a autobusů a rovněž linky příměstských autobusů a vlaky označené písmenem S. Do PID spadá také lanovka na Petřín. Systém má jednotné jízdné a tarifní podmínky a jízdní řády jsou tvořeny tak, aby na sebe vzájemně u jednotlivých druhů dopravy navazovaly.