V Praze v roce 2020 vystoupí Kiss, Aerosmith, Lavigneová nebo Cave

Praha - Praha se v příštím roce opět stane dějištěm mnoha koncertů světových interpretů různých žánrů populární hudby. Koncerty se uskuteční ve Foru Karlín, v Tipsport areně na Výstavišti, v O2 areně nebo pod širým nebem na fotbalovém stadionu v Edenu a v Letňanech. Někteří vystupující představí svá nová alba. ČTK o tom informovali pořadatelé koncertů.

"Osobně se nejvíce těším na koncert americké skupiny Aerosmith, která se představí v O2 areně 24. června. Myslím si, že tahle kapela je symbolem rokenrolu," řekl ČTK hudební publicista Jaroslav Špulák. "Druhým důvodem je paradox, že Aerosmith oznámili před dvěma lety konec své kariéry, ale teď, když slaví 50 let svého vzniku, se vrátili na scénu. Zařadili se tak ke kapelám, u kterých slovo o posledním turné nemělo žádnou váhu," dodal.

Britská poprocková skupina Keane v rámci svého evropského turné 2. února vystoupí i v pražském Foru Karlín. Oblíbená kapela se letos albem Cause and Effect vrátila po pauze na hudební scénu a potěšila své fanoušky na festivalech. Američtí představitelé progresivního rocku Dream Theater zahrají 15. února v Tipsport areně na Výstavišti. Ve Foru Karlín před třemi lety v rámci festivalu Prague Sounds Good! oslavili 30. výročí své existence.

Britský zpěvák James Blunt vystoupí 6. března v hale na Výstavišti během turné k novému albu Once Upon A Mind. Kanadská rockerka a hudebnice Avril Lavigneová na stejném místě vystoupí 23. března během pokračování svého turné Head Above Water, na němž divákům představí stejnojmenné album. Dvojice Pet Shop Boys 13. května vystoupí ve Foru Karlín. Koncert bude součástí jejich turné s názvem Dreamworld: The Greatest Hits Live. Neil Tennant a Chris Lowe nabídnou hity jako Suburbia nebo West End Girls.

Kanadská zpěvačka Céline Dionová se představí 21. května v O2 areně, kam se vrátí po 12 letech. Její vystoupení bude první z celkem 33 zastávek evropské části turné Courage World Tour. Aktuální světové turné se koná u příležitosti vydání nového alba Courage. Kultovní německá industriální hudební skupina Einstürzende Neubaten vystoupí 22. května v sále Fora Karlín. Koncert kapely oceňované za novátorský a experimentální přístup se uskuteční v rámci turné The Year of The Rat Tour, na kterém kapela nabídne písně z chystaného nového alba. Britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton 29. května vystoupí v O2 areně, kde zároveň odstartuje evropské letní turné.

Australský muzikant a zpěvák Nick Cave vystoupí se svou kapelou The Bad Seeds 30. května v O2 areně. Jeho koncert bude součástí evropského turné, na kterém představí nové album Ghosteen. Koncertní turné Not In This Life Time World Tour kapely Guns N' Roses se příští rok 19. června vrátí do Letňan. Guns N' Roses na evropský kontinent dorazí potřetí od zahájení turné Not In This Lifetime v roce 2016. Americký zpěvák a multiinstrumentalista Lenny Kravitz vystoupí 30. června v O2 areně. Stane se tak po více než dvou letech od jeho posledního koncertu v Česku. Do Prahy se vrátí i americká rocková legenda Kiss. Vystoupí 1. července v O2 areně. Kapela oznámila, že v roce 2020 prodlouží své závěrečné turné pojmenované End of the Road (Konec cesty).

Britská heavymetalová skupina Iron Maiden se při svém turné s názvem Legacy Of The Beast Tour vrátí do metropole po dvou letech. Během závěrečné části turné vystoupí 7. července ve vršovickém Sinobo Stadium (dříve Eden Arena). Po 38 letech od svého vzniku přijede zahrát do Prahy norská kapela A-ha. V O2 areně odstartuje 28. října evropské turné zasvěcené 35. výročí vydání jejího nejslavnějšího alba Hunting High and Low. V pražské O2 areně vystoupí 13. listopadu britský zpěvák a skladatel Ozzy Osbourne společně s britskou kapelou Judas Priest, která mimo jiné představí svoji loňskou desku Firepower. Jedna z nejúspěšnějších britských kapel Simply Red se pak představí 22. listopadu ve Foru Karlín. Kapela v čele se svým zakladatelem a kapelníkem Mickem Hucknallem nabídne fanouškům kromě skladeb z novinky Blue Eyed Soul i hity z celé své kariéry.