V Praze v pátek otevře muzeum The Lennon Wall Story

Eva Ticháková, zakladatelka muzea The Lennon Wall Story, pózuje 22. července 2021 v Praze pro fotografy u příležitosti otevření expozice pro veřejnost. ČTK/Michal Kamaryt

Praha - Desítky dobových fotografií, tematické publikace nebo dosud nezveřejněný krátký dokumentární film nabídne v Praze muzeum The Lennon Wall Story. Muzeum Lennonovy zdi v suterénu pod barem Napa na Malé Straně přivítá první návštěvníky 23. července. Každý pátek odpoledne a o víkendu nabídne expozice o historii Lennonovy zdi, na které se politické i poetické nápisy a básně začaly objevovat zejména v 80. letech minulého století. Kromě textů tu byl i portrét zavražděného Johna Lennona a u zdi se konaly vzpomínkové akce na něj.

"Nápad vznikl před čtyřmi lety. Kromě informačních panelů návštěvníky čeká i zážitek u třicetiminutového dokumentárního filmu, který dosud nebyl zveřejněn a v němž návštěvníci uvidí dobové fotografie, audiovizuální materiály a hlavně výpovědi pamětníků, kteří si právě s Lennonovou zdí spojují nezapomenutelné okamžiky i své životní příběhy," řekla ČTK na dnešní vernisáži zakladatelka muzea Eva Ticháková.

Film The Lennon Wall Story za využití archivních záběrů ukazuje historii Lennonovy zdi od 60. let až do dneška. Hovoří v něm chartista František Stárek, hudební publicista Ondřej Konrád, hudebník Petr Janda nebo spoluautor knihy Lennonova zeď v Praze Filip Pospíšil.

Muzeum dále ukáže mimo jiné kamennou desku věnovanou Johnu Lennonovi, fotostěnu, na kterou mohou lidé přidat nápis či obrázek nebo vzkaz třeba pro Johna Lennona na křídovou tabuli, dokud ho nepřekryjí další. Tak se tomu dělo i na samotné Lennonově zdi, která se nachází nedaleko od muzea. "Návštěvu samotné památky i muzea je tedy snadné spojit," podotkla Ticháková.

Součástí muzea je i kavárna, kterou může zdarma využít návštěvník, který za vstup do muzea přispěje alespoň doporučovanou částku. Více informací se nachází na stránkách muzea.

Lennonova zeď patří k Maltézské zahradě. Zeď několikrát nechala přemalovat za minulého režimu komunistická moc, nápisy se zde ale vždy objevily znovu. V roce 2014 někdo zeď natřel na bílo a napsal na ni Wall Is Over (Zeď skončila). K akci se přihlásila umělecká skupina Pražská služba, která tak prý chtěla dát prostor novým nápisům. Loni v březnu pomalovaly zeď mírovými poselstvími dvě desítky umělců.

Britský zpěvák, skladatel i výtvarník John Lennon je považován za jednu z největších osobností 60. a 70. let. V kapele Beatles fungoval v tvůrčím tandemu s Paulem McCartneym. Kapela se rozpadla v roce 1970 a její členové se vydali každý svou cestou. Už čtyři roky předtím se Lennon seznámil s kontroverzní japonskou umělkyní Yoko Ono, která se posléze stala jeho druhou manželkou a měla na něj silný vliv. Oba se zapojili do mírového hnutí. Po rozpadu Beatles založil Lennon spolu s manželkou kapelu Plastic Ono Band. Více ho ale proslavila sólová kariéra, zejména pak deska Imagine z roku 1971. V roce 1980 vydal album Double Fantasy, jež se stalo jeho posledním. Když se 8. prosince téhož roku vracel do bytu v newyorské rezidenci Dakota, psychicky narušený Mark David Chapman, jemuž několik hodin předtím podepsal své album, na něj vystřelil čtyři smrtelné rány z revolveru.