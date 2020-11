V Praze ubyla kvůli pandemii covidu asi pětina automobilů

Praha - V Praze ubyla v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci covid-19 proti běžnému stavu asi pětina aut. Letos je dosud počet aut projíždějících sledovanými úseky o 17 procent nižší než v loňském roce. Snížila se také vytíženost záchytných parkovišť P+R. ČTK to dnes sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Významně klesl rovněž počet cestujících v MHD, a to zhruba na třetinu proti době před pandemií nového koronaviru.

"Celkové snížení automobilové dopravy v Praze lze dobře vidět i na počtu aut, které projely tunelovým komplexem Blanka. Po extrémním propadu po jarních vládních restrikcí se během léta vrátila intenzita dopravy na obvyklou úroveň, na podzim už ale opět pozorujeme podstatné snížení," uvedla Lišková.

Blanku tvoří tři tunely, Bubenečský, Dejvický a Brusnický. Ve všech případech klesl počet projíždějících aut denně zhruba o 10.000. Například nejvytíženějším Dejvickým tunelem loni projelo v průměru více než 95.000 aut denně. Letos jich silničáři naměřili přibližně 85.000 za den. V případě Brusnického je to pak pokles z loňských asi 90.000 na letošních zhruba 80.000 za den.

Poklesla rovněž vytíženost záchytných parkovišť P+R. O víkendu 17. a 18. října 2020 klesl počet aut na parkovištích proti předchozímu víkendu o sedm procent. V souvislosti s úbytkem aut se zlepšila na některých místech průjezdnost. Týká se to kupříkladu cesty z Barrandova na Smíchov nebo z Bubnů na I. P. Pavlova.

Oproti automobilové dopravě naopak vzrostl počet pěších a cyklistů. "Vzhledem k tomu, že se cyklistika stala po dalších vládních restrikcích jednou z mála povolených aktivit, zvýšil se zájem o tento druh dopravy. Sčítače na celkem 25 stanovištích naměřili během 43. týdnu roku 2020 o 108 procent více cyklistů než v předchozím roce," uvedla Lišková.

Nižší vytíženost zaznamenala veřejná doprava, kdy v metru od letošního září ubylo několik milionů cestujících. Zatímco v září jich bylo přes 18,9 milionu, v říjnu to bylo necelých 13,5 milionu. V období od 1. do 18. listopadu jelo metrem asi 5,5 milionu lidí, proti stejnému období v říjnu to bylo o 3,6 milionu a proti září o 6,8 milionu lidí méně. Ve srovnání se stejným obdobím loni v listopadu to je letos úbytek zhruba 12 milionů cestujících.