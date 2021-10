V Praze startuje týmový šampionát tenistek, Češky vede Krejčíková

Praha - V Praze startuje jedna z největších sportovních událostí, kterou kdy Česko hostilo. Nově koncipované mistrovství světa ženských tenisových družstev, dřívější Fed Cup, se uskuteční od pondělí do soboty a Češky touží po dalším triumfu. Za Pohárem Billie Jean Kingové výběr kapitána Petra Pály povede hvězda sezony Barbora Krejčíková.

Finálový turnaj se měl původně hrát na antuce v Budapešti, ale loni byl zrušen kvůli koronaviru, letos nejprve odložen a v květnu se maďarská metropole akce vzdala. Český tenisový svaz v čele se šéfem Ivem Kaderkou převzal pořadatelství před dvěma měsíci.

"Pro Česko je to asi největší sportovní událost, jaká tu kdy byla. Tenis je po fotbalu a basketbalu třetí nejrozšířenější sport a v Česku se potká dvanáct nejlepších týmů planety. Vzejde z nich mistr světa a celý sportovní svět, 175 zemí, se bude dívat na Prahu," řekl Kaderka.

Domácí hráčky se spoléhají na Krejčíkovou, letošní královnu Roland Garros a spolu s Kateřinou Siniakovou i olympijskou vítězku čtyřhry. Tým vedle Siniakové doplňují stříbrná medailistka dvouhry z her v Tokiu Markéta Vondroušová, Tereza Martincová a Lucie Hradecká.

Češky jsou v soutěži nejúspěšnějším týmem poslední dekády. Od roku 2011 získaly šest z jedenácti trofejí a v letech 2012, 2014, 2015 a 2018 zvládly vítězné finále právě v O2 areně, kde se hraje i letos. "A musím věřit, že zase tady budeme neporazitelný," řekl Pála.

Světová čtyřka Krejčíková atmosféru pražského finále nasála při triumfu v roce 2018, kdy se do týmu dostala jako náhradnice. "Tehdy jsem si říkala, že bych tady jednou chtěla hrát ten nejdůležitější zápas před českými diváky, a kdyby to vyšlo, tak ho i vyhrát," vzpomínala a s nadějí v hlase doplnila: "Doufám, že na konci příštího týdne se nám to podaří."

Češky začnou boje ve skupině D v O2 areně v pondělí od 17:00 s Němkami, které se opírají o Angelique Kerberovou. Druhé utkání se Švýcarskem vedené olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou sehrají o tři dny později. Do semifinále postoupí jen vítězky skupiny.

V dalších třech skupinách jsou Austrálie, Bělorusko, Belgie, vítězky posledního ročníku soutěže z roku 2019 z Francie, Rusko, Slovensko, Španělsko, USA a Kanada.

Z první desítky žebříčku chybí světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, která ukončila sezonu. Hrát nebudou ani dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska, trojka Karolína Plíšková či pětka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska, které se soustředí na Turnaj mistryň. Ten se bude hrát v týdnu po finále ženských družstev až v mexické Guadalajaře.

Soutěž se hraje turnajovým systémem znovu po 20 letech. V Madridu v roce 2001 byly dvě čtyřčlenné skupiny a titul získaly Belgičanky. V Česku se turnaj konal v roce 1986 na Štvanici a ve finále domácí výběr prohrál s Američankami v sestavě s Martinou Navrátilovou.

Tentokrát je dvanáct celků rozděleno do tří skupin. Hrát se bude v O2 areně i menší O2 universum, která byla nedávno národním očkovacím centrem proti koronaviru. Opatření proti covidu ovlivňují i soutěž, týmy jsou v takzvaných bublinách a pohybují se jen mezi hotelem a kurty. Diváci budou muset dodržovat aktuální koronavirová nařízení, např. být očkovaní a mít zakrytá ústa.

Největší zájem je o české zápasy, ty jsou vyprodány víc než z poloviny. Celodenní vstupenka do horního prstence O2 areny stojí 890 korun, do dolní části 2290. Čtyřdenní balíček na skupinovou fázi vyjde na 1960 a 4960 korun. Semifinále stojí 1490 a 3990, sobotní finále 1190 a 2990 korun. V hale O2 universum přijdou lístky na den na 990 korun.

V Česku se turnaj koná i díky podpoře končící vlády, která akci přiřkla 65 milionů korun z rozpočtové rezervy. Mezinárodní tenisová federace ITF rozdělí ve finále 18 milionů dolarů, z toho dvanáct mezi hráčky a šest mezi národní tenisové asociace.