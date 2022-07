V Praze spadl v bouřce strom, na letišti byl pozastavený provoz

Praha - Hasiči v Praze vyjížděli dnes odpoledne kvůli bouřkám zhruba k desítce případů. V Praze 5 v ulici U Perníkářky spadl strom, nikomu se nic nestalo, nevznikly ani škody na majetku. Zhruba na půl hodiny byl pozastaven kvůli bouřce provoz na pražském letišti. Několik výjezdů kvůli bouřce měli i středočeští hasiči. ČTK to řekli Daniel Fík z pražského hasičského sboru, mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková a mluvčí letiště Eva Krejčí.

"V ulici U Pernikářky zasahujeme u spadlého stromu na komunikaci. Za pomocí motorové pily rozřezáváme a budeme odklízet mimo vozovku," uvedli hasiči odpoledne na twitteru.

Z fotografie je vidět, že strom spadl na silnici, kde naštěstí v tu dobu nebyla zaparkovaná žádná auta. Škody na majetku tak nevznikly, potvrdil Fík. Do 17:00 hodiny zasahovali hasiči u 12 případů spojených s bouřkou. Na twitteru uvedli, že se jednalo především o spadlé stromy nebo zlomené větve. Události se obešly bez zranění.

Odbavení letů na pražském letišti bylo podle mluvčí Evy Krejčí kvůli bouřce pozastaveno krátce před 13:15 a trvalo zhruba půl hodiny. Zpoždění letadel, která měla odlétat z Prahy, tak podle ní nebylo nijak zásadní. Výrazněji se to dotklo pouze letu z Londýna do Prahy. Letadlo bylo odkloněno do Drážďan, kde čekalo na lepší počasí, poté zamířilo do Prahy, dodala.

Středočeští hasiči zasahovali u jednotek případů, v Horoměřicích vzala voda pouť

V Horoměřicích u Prahy museli dnes odpoledne kvůli bouřce a silnému přívalovému dešti předčasně ukončit tradiční pouť na nádvoří zámku. Na některých místech v regionu padaly odpoledne větší kroupy. Hasiči ve středních Čechách vyjížděli odpoledne kvůli bouřce k jednotkám případů, většinou odstraňovali stromy spadlé na silnici, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

"Začínali jsme ve 13:30 a během pěti minut se zatáhlo, skoro nebylo vidět, vítr převracel stánky, najednou bylo 20 centimetrů vody," řekl ČTK starosta Horoměřic Jan Herčík (Naše Horoměřice). Kroupy a vítr podle něj zničily zhruba polovinu střechy na stodole, stánkařům na pouti polámaly konstrukce stánků.

"Anenskou pouť jsme chystali půl roku - stánky, kolotoč, čtyři kapely. A pak je to během chvilky pryč," uvedl Herčík. Škodu mají podle něj i stánkaři, kterým prudký déšť zničil zásoby. Hasiči pomáhali zachytit trampolínu, kterou vzal vítr.

"Vyjížděli jsme k několika spadlým stromům, ale zásahovou činnost to nijak výrazně nezvýšilo," řekla ČTK kolem 19:00 Kereková. V celém kraji měli hasiči zhruba deset výjezdů, které by mohly souviset s bouřkou.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před bouřkami platí ve všech krajích do dnešních 21:00.