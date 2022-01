V Praze spadl muž ze skály, utrpěl mnohočetná poranění

Praha - V Praze dnes odpoledne spadl muž ze skály v Divoké Šárce. Utrpěl mnohočetná poranění. Do sanitky ho museli v těžkém terénu přepravit hasiči. Vyplývá to z informací hasičů a záchranářů. Mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová řekla ČTK, že třicetiletý muž utrpěl hlavně zranění nohou.

Na místo pádu vyrazilo několik vozů hasičů, zdravotnické záchranné služby i policie. Protože se zraněný nacházel na těžko přístupném místě, k sanitce ho pomáhali dopravit specialisté hasičů na práci ve výškách. "Naši lezci připravují transport do sanitního vozu," napsali pražští hasiči na twitteru. Mluvčí záchranné služby ČTK před 15:00 potvrdila, že si zraněného převzali do péče záchranáři. Při převozu do nemocnice byl muž při vědomí.