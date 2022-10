V Praze slavnostně otevřeli opravené Armádní muzeum Žižkov

Praha - Za účasti válečných veteránů, prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků se v Praze otevřelo zrekonstruované Armádní muzeum Žižkov. Po dnešní ceremonii se pro veřejnost otevře až 28. října. Návštěvníkům nabídne novou expozici zachycující vojenské dějiny českého území od osídlení Slovany až po současnost. Výstavní plocha se oproti minulosti ztrojnásobila, rekonstrukce vyšla na více než 900 milionů korun.

Ředitel Vojenského historického ústavu (VHÚ) Aleš Knížek dnes připomněl, že už v roce 2000 vláda v čele s tehdejším premiérem a současným prezidentem Milošem Zemanem rozhodla o renovaci významných památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii. "Nikdo netušil, že cesta k dnešnímu dni bude tak dlouhá. Soubor budov VHÚ, kde se nachází Armádní muzeum Žižkov, na svou rekonstrukci čekal nejdéle," uvedl.

Připomněl, že základ sbírky muzea položili vojáci z první světové války. Muzeum se poprvé otevíralo v roce 1932. "Při přípravě rekonstrukce muzea nám pomáhal syn generála Rudolfa Medka, zakladatele českého vojenského muzejnictví, Ivan Medek. Ten tady s rodiči a mladším bratrem prožil celá 30. léta a popsal nám mnohé interiérové prvky, které se nedochovaly, protože je zničili nacisté a komunisté," řekl Knížek.

Expozice muzea je rozčleněna na sedm základních částí a zahrnuje období od 6. století do současnosti. Zeman ve svém projevu ze všech expozic zmínil tu chronologicky poslední, ve které ho zaujala cedule z českého velvyslanectví v Kábulu. "Domnívám se, že tato poslední expozice není svědectvím vítězství a úspěchu, je svědectvím hanby, která spočívá ve zbabělé kapitulaci před mezinárodním terorismem," řekl prezident. Doplnil, že věří, že v budoucnosti bude ústup z Afghánistánu i boj proti mezinárodnímu terorismu přehodnocen.

"Právě z Afghánistánu vzešla nejrozsáhlejší teroristická akce, útok na newyorská dvojčata. Tehdy se této teroristické akci dostalo zasloužené odplaty, daleko zaslouženější, než byl oprávněně zpochybňovaný útok v Iráku, tím spíše bombardování Jugoslávie," uvedl Zeman. "V naší neklidné době, kdy nukleární mocnost přepadá svého souseda, bychom neměli zapomínat ani na boj proti mezinárodnímu terorismu. Pokud tento boj vzdáme, vzdáme se i dědictví naší armády," řekl s odkazem na současnou válku na Ukrajině prezident.

Odborníci z VHÚ, které muzeum provozuje, chtěli, aby se jejím středobodem staly unikátní předměty z jejich sbírky. Vymezují se tak proti postupům, které dnes muzea uplatňují a které se odklánějí od tradičního konceptu a vystavování exponátů nahrazují užitím audiovizuálních technologií.

Projekt expozic Armádního muzea Žižkov se snaží kombinovat tradiční muzejnictví s moderními prvky. Hlavní důraz klade na vystavované unikátní předměty, které doplňuje moderními audiovizuálními technologiemi, scénickými prvky a modely.

Expozice tak představí unikátní zbraně od období středověku nebo ukáží scény slavných bitev včetně té u Kresčaku z roku 1346, ve které padl český král Jan Lucemburský. Hned několik částí expozice se věnuje první světové válce a vzniku Československa, a to včetně ukázky frontového zákopu, kterým návštěvník prochází, nebo meziválečnému období.

Rozsáhlé prostory muzeum věnuje druhé světové válce a bojům na všech frontách, na kterých byli nasazeni českoslovenští vojáci. Tato část se věnuje i atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Další oddělení se zabývají obdobím armády komunistického Československa i následným vývojem české armády po roce 1993 včetně jejího nasazení v zahraničních misích.

Muzeum má po nákladné rekonstrukci nový vstup, který vede pod původní dvoranu. V podzemí, které získalo prosklený strop, je recepce, odkud se návštěvníci dostanou do expozic nebo výtahem do kavárny. Přístup do muzea bude nově možný i z cyklostezky od zadní části budovy. Celkem nabízí přes 5000 metrů čtverečních výstavního prostoru.