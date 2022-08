V Praze skončí festival nového cirkusu Letní Letná, přišlo 60.000 lidí

Praha - Mezinárodní přehlídka nového cirkusu a divadla v 19. ročníku přilákala 60.000 návštěvníků. Je to zhruba o 10.000 víc než loni, kdy během léta platila některá protiepidemická opatření. V areálu Letní Letné diváky od 11. srpna do dneška zabavilo 208 různých představení plných akrobatických čísel, dětský program i zajímavé workshopy. Lístky se nejlépe prodávaly na švédský soubor Cirkus Cirkör a jejich představení Knitting Peace. Z vyprodaného šapito se těšil i španělský soubor Compa?ía de Circo "eia". Za pořadatele to dnes ČTK sdělila Nikola Lörinczová.

"Letošní ročník s sebou nesl velká očekávání. Sami jsme byli zvědaví, zda se k nám publikum vrátí v plné míře. Je skvělé vidět, že lidé si chtějí užívat svobodně živé umění. I přes určitou nepřízeň počasí Letenské sady každý den opravdu žily, areál byl naplněný lidmi a představení se vyprodávala každým dnem," uvedla Ivana Pěkná Vrbíková, manažerka festivalu Letní Letná.

V programu mohli návštěvníci vybírat ze dvou stovek akcí. Úvod festivalu obstarali v Česku dobře známí švédští Cirkus Cirkör s upravenou verzí svého hitu Knitting Peace. I letos se těšili z vyprodaných představení a ovací vstoje. Druhý zahraniční soubor, temperamentní Compa?ía de Circo „eia“ si svou živelností podmanil diváky. Zejména závěrem Letní Letné shodně naplňoval díky představení Nuye cirkusové šapito k prasknutí.

Legenda oboru Johann Le Guillerm v Letenských sadech otevřel svou experimentální laboratoř, díky níž dlouhodobě posouvá a tvaruje hranice nového cirkusu. Celkem na Letní Letnou zamířili umělci z 18 zemí.

Festival dopřává zážitky i dětským divákům, a to na samostatná scéně s téměř 90 představeními pro nejmenší. Více než polovina z nich se plně obsadila. Na zájemce čekaly žonglerské workshopy nebo koncerty zdarma.

Pořadatelé začínají plánovat příští ročník přehlídky. "Pro 20. ročník Letní Letné chystáme pár velkých překvapení, novinek, ale i návratů. Našim věrným fanouškům odtajníme během vánočního předprodeje jednu ze zahraničních hvězd," slíbila Ivana Pěkná Vrbíková.