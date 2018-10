Praha - Expertní týmy pražských Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) dnes zřejmě dokončí první kolo jednání o možné koalici, které se týká programových otázek. Setkají se odpoledne, v 15:30 je avizována tisková konference k dosavadním výsledkům rozhovorů. Strany se setkaly už ve středu, ve čtvrtek a v pátek a jednaly o programových kapitolách, podle dosavadních vyjádření nenarazily na výraznější rozpory.

Piráti, PS a Spojené síly pro Prahu se na společných rozhovorech domluvili minulé pondělí. V týdnu týmy stran projednaly dopravu, IT, životní prostředí, sociální věci, školství, kulturu a finance.

Všechna tři uskupení deklarovala, že vyjednávaná koalice je pro ně preferovanou variantou. Piráti ostatním stranám předložili nabídku, podle níž by jejich koaliční partneři v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků a Piráti by obsadili dvě místa a měli by primátora. Zástupci stran nicméně prohlásili, že personální otázky přijdou na řadu až po vyřešení programu.

Živé video z TK Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu:

Volby v Praze vyhrála ODS se 14 mandáty v 65členném zastupitelstvu. Piráti byli druzí, třetí PS a Spojené síly čtvrté, všechna tři uskupení získala po 13 mandátech. Páté ANO má 12 zastupitelů.

V Praze 7 bude vládnout Praha Sobě a koalice Pirátů a Zelených

V Praze 7 se na koalici domluvily Praha Sobě (PS) a koalice Pirátů a Zelených. ČTK to sdělili starosta Jan Čižinský (PS) a místostarosta Ondřej Mirovský (SZ). V devětadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít většinu 21 hlasů. Zda bude starostou nadále Čižinský, není jasné. Dohodu musí ještě ve středu schválit členská schůze Zelených. Volby v Praze 7 vyhrála PS se ziskem 55,48 procenta hlasů a získala většinu 18 zastupitelů. V minulém volebním období vládly v sedmé městské části PS a sdružení PRO 7 (SZ, Piráti, SNK-ED a nezávislí).

"Chceme pokračovat ve skvělé spolupráci z předchozího období a já chci osobně dopracovat oblast dopravy na Praze 7 do bezpečné a klidné městské části," uvedl Mirovský. Z pozice místostarosty měl dopravu na starosti také v minulém volebním období.

Ve vedení radnice by měla mít v devítičlenné radě koalice Zelených a Pirátů jedno křeslo. Zbylá obsadí zástupci PS. "Vše ještě musí schválit naše členská schůze ve středu," uvedl Mirovský. Zda bude starostou nadále Čižinský, zatím nebylo definitivně rozhodnuto. Čižinský totiž s PS jedná o možné koalici rovněž na magistrátu, a to s Piráty a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), a mohl by tak usednout ve vedení Prahy.

Do zastupitelstva Prahy 7 se kromě PS dostala ještě další čtyři kandidující uskupení. Čtyři mandáty získala koalice ODS, Svobodných a Soukromníků, tři zastupitele má kandidátka Pirátů a Zelených a po dvou mandátech dostaly ANO a koalice Spojené síly pro Prahu 7 (TOP 09 a STAN).

Praha 7 zahrnuje Holešovice, Bubny a části Bubenče a Libně a podle webu radnice má přes 42.000 obyvatel. Úřad Prahy 7 slouží také jako obec s rozšířenou působností pro městskou část Troja, která má svou radnici.