V Praze sjelo auto do výkopu, museli ho vyprostit hasiči

Hasiči vyprošťovali 13. května ráno osobní vozidlo, se kterým sjela řidička do výkopu v ulici Nad Primaskou v Praze 10.

Praha - Osobní auto, které sjelo do výkopu, museli dnes ráno za pomocí jeřábu vyprostit hasiči v ulici Nad Primaskou v Praze 10. Při nehodě utrpěla lehké zranění jedenačtyřicetiletá žena. Policisté předběžně vyloučili, že by příčinou byla technická závada a negativní byla i zkouška na alkohol. Vyplývá to z vyjádření mluvčí pražských hasičů, policie a záchranné služby.

K bílé toyotě zapadlé hluboko do výkopu byli policisté přivoláni krátce po 07:30. "Silnice byla řádně označena," uvedla policejní mluvčí Lucie Drábková.

Jedenačtyřicetiletá žena utrpěla při neobvyklé nehodě jen lehká zranění. K ošetření byla převezena na chirurgické oddělení nedaleké vinohradské nemocnice, sdělila mluvčí záchranářů Jana Poštová.