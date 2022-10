V Praze se uskuteční první kongres Bělorusů v ČR, bude řešit i vízové restrikce

Praha - V Praze se dnes uskuteční první kongres Bělorusů v České republice. Tématem setkání budou problémy a výzvy, kterým Bělorusové v současné době čelí. Často jsou odříznuti od svých rodin, kvůli vízovým restrikcím do ČR nemohou přijet na návštěvu jejich příbuzní, mnozí rovněž nemohou odjet za rodinou domů, protože by jim hrozilo pronásledování. Na restrikce narážejí i běloruští studenti. Do Běloruska v současné době nelze poslat dopis ani balík.

Podle Českého statistického úřadu bylo v České republice ke konci loňského roku evidováno 8211 dlouhodobě pobývajících státních občanů a občanek Běloruska. Jak vyplynulo ze sčítání lidu z loňského roku, Bělorusové jsou v České republice jednou z nejdynamičtěji rostoucích komunit.

„Jedním z problémů je to, že nehledě na podporu, které se nám dostává z české strany, tak stále v řadě oblastí cítíme, že jsme házeni do stejného pytle spolu s Ruskem, které je, pokud jde o válku, agresorem. Že chybí pochopení toho, že je Bělorusko okupovaný stát, a proto potřebuje úplně jiné zacházení s lidmi, kteří ze země prchají. Potřebuje i větší humanitární pomoc,“ říká Kryścina Šyjanoková, zástupkyně běloruské národnostní menšiny ve výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva hlavního města a spoluzakladatelka sdružení Bělorusek v ČR „Vieršnica“.