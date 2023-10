V Praze se sešli lidé na podporu Palestiny i Izraele, přišla Černochová

Demonstrace pod heslem "Zastavte kolotoč násilí – End the Cycle of Violence" k vyjádření solidarity a účasti se všemi civilními oběťmi současné eskalace v Izraeli a Palestině, 15. října 2023, Praha.

Demonstrace pod heslem "Zastavte kolotoč násilí – End the Cycle of Violence" k vyjádření solidarity a účasti se všemi civilními oběťmi současné eskalace v Izraeli a Palestině, 15. října 2023, Praha. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Dvě až tři stovky lidí s palestinskými vlajkami se odpoledne sešly v horní části pražského Václavského náměstí na demonstraci kritizující odvetné kroky Izraele v Pásmu Gazy po útocích palestinského hnutí Hamás z minulého týdne. V reakci na shromáždění na náměstí dorazila i skupinka asi dvaceti lidí s vlajkami Izraele, mezi kterými byla i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ta ČTK řekla, že Izrael vede obrannou válku, do které byl vtažen hnutím Hamás a jeho bezprecedentním vražděním obyvatelstva. Obě skupiny oddělili policisté, konflikty nenastaly.

"To, co se stalo před týdnem, je samozřejmě něco, co nemůže nechávat slušného člověka chladným a nemůže to ani nechávat nikoho z nás na pochybách, kdo je tady v právu," řekla Černochová. Na adresu propalestinských demonstrujících uvedla, že každý má právo vyjádřit svůj názor. "Na druhou stranu mě mrzí, že podobná demonstrace s palestinskými vlajkami nebyla už v neděli, ale jiná v tom smyslu, že by se Palestinci a lidé podporující Palestinu distancovali od hnutí Hamás. Tomu bych rozuměla a to by jim pak dávalo legitimitu, že hovoří o civilních obětech," doplnila.

Akci na podporu Palestiny zorganizovala iniciativa Ne naším jménem! - Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě. Pořadatelé uvedli, že má za cíl uctít památku všech obětí v Izraeli a Palestině bez rozdílu původu. Kolektivní trestání Palestinců v Gaze podle nich není cestou ven z dlouholeté spirály násilí a cílem má být oboustranné příměří, okamžité propuštění zajatců a následné otevření cesty ke spravedlivému uspořádání mezi oběma národy. Jedna z účastnic, Češka palestinského původu, ve svém projevu na akci uvedla, že ji není příjemné neustále lidem vysvětlovat, že s hnutím Hamás nesympatizuje. Chce pouze, aby byl mír a zastaveno krveprolití, doplnila.

Na akci promluvili i další lidé palestinského původu, kteří popisovali svoje osobní zkušenosti s násilím ze strany izraelského státu a životními podmínkami v Pásmu Gazy. Promluvil rovněž český novinář a aktivista Jakub Patočka, který hovořil o vztahu české společnosti k izraelsko-palestinskému konfliktu. Plně se podle něj projevil v souvislosti s aktuálními událostmi.

Patočka odsoudil útok Hamásu a projevil účast rodinám izraelských obětí, ovšem nedělat totéž v případě zabitých Palestinců je podle něj politika dvojího metru. "Jsme nyní svědky zřejmě největšího výronu českého rasismu od doby odsunu českých Němců," řekl. Dodal, že česká veřejnost podle něj není nějak z podstaty rasistická, jen je fatálně neinformovaná o všech aspektech situace, za což podle něj může i jednostranné reportování ze strany médií.

Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana česká legislativa udává jen velmi omezené množství situací, ve kterých může úřad ohlášené shromáždění zakázat, například když se kryje s jinou akcí nebo když oznámený účel shromáždění podněcuje k násilí nebo rasové segregaci. To však podle něj není případ dnešního shromáždění. "Tohle nebylo svolané vysloveně jako propalestinská demonstrace. Dalo se předpokládat, že tady palestinské vlajky budou a pokud by tady docházelo k propagaci hnutí Hamás, tak by to pak byl trestný čin, ale to je věcí policie a antikonfliktních týmů," řekla k tomu Černochová. Dozorujících policistů bylo na místě několik desítek.

Bezprostředně po útocích Hamásu na Izrael se v mnoha evropských městech počátkem minulého týdne uskutečnila shromáždění na podporu Izraele i proti izraelské okupaci palestinských území. Tisíce lidí vyšly do ulic v Paříži či Londýně, aby vyjádřily podporu Izraeli. Stovky lidí demonstrovaly před izraelskými velvyslanectvími v Londýně, Lisabonu či Aténách na podporu Palestinců a za ukončení izraelské okupace palestinských území.