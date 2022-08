V Praze se rozezněl zvon #9801 na památku zvonů odvezených nacisty

Odhalení památečního Zvonu #9801, který má připomínat osud zvonů odvezených za druhé světové války nacisty z Protektorátu Čechy a Morava do Německa. 28. srpna 2022, Praha.

Praha - Na pontonu u pražského Smetanova nábřeží ode dneška stojí památeční Zvon #9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z Protektorátu Čechy a Morava do Německa. Po dnešním slavnostním odhalení ho v metropoli poprvé rozezněli zvoníci ze spolku Sanctus Castulus, který jeho vznik inicioval. Na nynějším místě u takzvaného čapadla bude zvon nejméně do konce září, poté se na pontonu přesune jinam. V budoucnu, předběžně od roku 2024, má být zvon trvale ve zvonici na Rohanském ostrově.

Vznik zvonu inicioval pražský zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus Ondřej Boháč. Ten dnes připomněl, že pro nacistický zbrojní průmysl byly za druhé světové války do samozvané Třetí říše odvezeny tisíce zvonů, z nichž každý reprezentoval příběh nějaké komunity. "Velmi dlouho nosím v hlavě, jakým způsobem se pokusit tento ztracený a zapomenutý kus historie připomenout," řekl.

Dodal, že celý projekt památečního zvonu trval od prvního nápadu po dnešní odhalení méně než rok, za což poděkoval všem, kteří přispěli. Výhodou pontonu podle Boháče je, že umožňuje dílo přesouvat po vodě a do finálního umístění na Rohanském ostrově tak může navštívit více míst, odkud pocházely zvony, které připomíná.

Smysl funkčního památníku, který dnes po 17:00 rozezněl centrum metropole, je připomenout minulost i ve vztahu k současnosti, jak uvedli další dnešní řečníci. Zvon vyrobili mistři v nejstarším rakouském zvonařství Grassmayr v Innsbrucku a do Prahy dorazil tento týden lodí. Jeden z autorů zvonu Petr Grassmayr dnes na odhalení řekl, že zvon připomíná potřebu bojovat za mír, který je to nejdůležitější, co máme. V té souvislosti připomenul i nesmyslnost války na Ukrajině. "Usilujme o mír," vyzval.

Zvon měří 187 centimetrů, váží 9801 kilogramů a jeho plášť zdobí fragmenty zvonů roztavených za války ve prospěch nacistického zbrojního průmyslu. Váha díla přímo odkazuje na počet zvonů, který byl z Protektorátu Čechy a Morava odvezený v létě roku 1942 do hamburských válečných továren. Plánované finální místo umístění zvonu na Rohanském ostrově vzešlo z toho, že právě v této lokalitě byly zvony z různých koutů Česka seskupovány a poté loděmi převáženy do Německa.

Se zvonem na Rohanském ostrově budou podle dřívějšího vyjádření náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka počítat i projektanti, kteří budou navrhovat budoucí podobu Rohanského a Libeňského ostrova. Jak dnes řekl městský radní Jan Chabr (TOP 09), rada bude v podělí schvalovat smlouvu o smlouvě budoucí, podle které po finálním umístění spolek zvon daruje městu.