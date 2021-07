V Praze se otevřela dvě očkovací místa bez registrace, čekaly stovky lidí

Praha - V Praze se dnes dopoledne otevřela dvě očkovací centra proti covidu-19, kde není nutná předchozí registrace. Na otevření místa v nákupním centru na Chodově čekala ráno skoro stovka lidí, někteří i dvě hodiny. Pro některé čekající to bylo jednodušší než registrovat se přes internet, jiní chtěli vyhrát mobil či tenisky, o které se bude losovat, řekli ČTK. Další podobné centrum se před polednem otevřelo ještě na hlavním nádraží, také tam čekaly desítky zájemců. Premiér Andrej Babiš (ANO) po prohlídce kritizoval, že provozní doba centra na nádraží začíná až v poledne, podle něj by mělo otevírat v osm ráno.

"Doufejme, že od 1. září se vrátí do škol naše děti a že budeme fungovat normálně. Jediné řešení je očkování, žádné jiné neexistuje," řekl při otevření prvního místa premiér Babiš. Připomněl, že v současné době jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny měsíčně čtyři antigenní testy a dva PCR. "Ale je velký předpoklad, že se to změní a že stát to nebude platit," dodal.

Na Chodově lidé dostanou dvě dávky vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech, očkovat se mohou všichni starší 16 let. Otevřeno je každý den, v pracovní dny od 10:00 do 20:00, o víkendu skončí v 19:00. Na nádraží se očkuje jednodávkovou vakcínou od společnosti Johnson & Johnson, otevřeno je zatím denně od 12:00 do 19:00. Podle Babiše by se mohla podobná místa otevřít také v dalších obchodních centrech v Praze a Brně.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bude možné nechat si aplikovat první dávku očkování v nákupním centru a pro druhou se registrovat jinde, třeba v místě svého bydliště pro mimopražské. Lidé si mohou v centru také nechat podat druhou dávku. "Ta možnost tady je, ale není to úplně to, co bychom preferovali. Ideální pro nás je, aby přišel na druhou na stejné místo. Ale pokud přijde i bez registrace na druhou dávku, tak ho kolegové určitě neodmítnou a naočkují ho," dodal.

"Cílem je, abychom skutečně oslovili takzvaně kolemjdoucí. Kteří půjdou třeba na nákup a rozhodnou se očkovat," řekl k tomu ministr Vojtěch. Také proto se podle něj rozhodlo v těchto centrech pilotně vyzkoušet losování o ceny. Cílí na mladou generaci.

"Víme, že největší problém, kde je nejmenší proočkovanost, je mladší generace, jsou to lidé od 16 do 30 let. Volba výher je tak cílená na tuto generaci, ale samozřejmě může přijít kdokoliv," vysvětlil Vojtěch. Jednou týdně se mezi očkovanými bude losovat o mobilní telefon iPhone 12, jednou denně o tenisky Converse nebo poukazy na herní platformu Steam. Ceny do soutěže zajistilo ministerstvo zdravotnictví.

Babiš po prohlídce kritizoval očkovací místo na hlavním nádraží. "Je tady špatná otevírací doba, je potřeba to změnit, a je tady málo personálu," řekl novinářům. Podle něj není možné, aby lidé na očkování dlouho čekali. V očkovacím centru na hlavním nádraží je jeden lékař, jedna zdravotní sestra a jeden administrativní pracovník. Odbavit by měli asi 14 lidí za hodinu. Někteří lidé, kteří tam dnes čekali ve frontě, by se tak na řadu mohli dostat až po několika hodinách.

Ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček novinářům řekl, že rozšíření provozní doby je nemocnice schopna zajistit. V počtu personálu je ale limitovaná prostorem. "Není možné tam udělat třeba pět ordinací," poznamenal.

Zásadní podle Vojtěcha je, aby se vytvořila kolektivní imunita, což je jediné řešení, aby se nemusely zavírat obchody, služby nebo celá společnost. Jeho projev i projev premiéra na Chodově pokřikováním narušovalo několik lidí, kteří odmítali očkování a protiepidemická opatření. Na místo se dostavili dva policisté, ale nezasahovali. Také na hlavním nádraží postávala jedna žena s transparentem s přeškrtnutou injekční stříkačkou a nápisem "o virus tu nejde". Premiérovi poté řekla, že očkování není dobrovolné, když tím vláda podmiňuje cestování a další věci.

Do soboty bylo v Česku alespoň jednou dávkou očkováno téměř 49 procent populace, dokončené očkování má asi 35 procent lidí. Zatímco mezi seniory nad 70 let je alespoň jednou dávkou očkováno přes 80 procent populace, u třicátníků je to méně než 40 procent a v nižších věkových skupinách ještě méně. Nízká proočkovanost a více sociálních kontaktů stojí podle odborníků i za nárůstem počtu nových případů, které se objevují zejména mezi mladými ve věku 16 až 29 let.