Praha - Robotická žurnalistika, moduly pro plánování zpravodajství a další inovace vedoucí k posílení vazby na média - to byla hlavní témata, o kterých dnes v Praze diskutovali zástupci světových tiskových agentur na konferenci MINDS International. MINDS je síť, která sdružuje více než dvacítku zpravodajských agentur z celého světa.

„MINDS umožňuje členům udržovat kontakt s vyspělými metodami agenturního obchodu, s progresivními technologiemi a moderními redakčními postupy, ale také přímo vstoupit na zahraniční trhy," uvedl ředitel pro strategii a rozvoj ČTK Jaroslav Kábele. Této možnosti podle něj využívá i ČTK, která patří k zakládajícím členům MINDS.

ČTK dnes na konferenci mimo jiné představila systém automatického generování zpráv, který v ostrém provozu poprvé použila při letošních komunálních a senátních volbách. „ČTK dlouhodobě automatizuje činnosti, u kterých je to možné a dává to smysl. Už léta automaticky vydáváme deníky očekávaných událostí, přes rok vydáváme automaticky aktualizované grafické vizualizace a nyní jsme připravili výsledkové volební zprávy, abychom volební servis ještě více zrychlili. Pro nás to je vývoj, nikoli revoluce,“ poznamenal generální ředitel ČTK Jiří Majstr.

Pražské konference se účastní 70 zástupců světových i národních zpravodajských agentur. Mezinárodní síť MINDS International vznikla v roce 2007. Jejími členy jsou třeba americká společnost The Associated Press, francouzská tisková agentura AFP, německá DPA, britská PA, australská AAP, rakouská APA anebo Česká tisková kancelář. Dvoudenní konference, která dnes začala, se v Praze koná v souvislosti se stým výročím, které si letos ČTK připomíná. ČTK byla založena stejně jako Československo 28. října 1918.