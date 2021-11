V Praze se dotkl krach firem dodávajících energie asi 100.000 odběrných míst

Praha - V Praze se dotýká ukončení činnosti některých dodavatelů energií a přechod na dodavatele poslední instance (DPI) v případě dodávek elektřiny 65.000 odběrných míst a u plynu 38.000. Vedení magistrátu proto vyzvalo obyvatele, aby co nejrychleji odešli z režimu DPI kvůli vyšším cenám, než mají běžní odběratelé. Novinářům to řekli pražský radní Jan Chabr (TOP 09) a mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec.

V režimu DPI se v říjnu ocitlo 900.000 klientů společnosti Bohemia Energy, která ukončila činnost. Skončili i další dodavatelé energií, což dopadlo na tisíce odběratelů. Klienty na půl roku přebrali takzvaní dodavatelé poslední instance. Lidem však vyměřili několikanásobně vyšší zálohy, než dosud platili.

"V Praze jsou dodavateli poslední instance PRE a Pražská plynárenská (PP). Obě začaly rozesílat výzvy k tomu, aby se odběratelé, kteří spadli do DPI, co nejdříve přehlásili k řádným dodavatelům," řekl Chabr.

Kolik konkrétně lidí či podnikatelů spadlo kvůli krizi na dodávce energií do DPI, však není jasné. Podle Chabra to bude v Praze více než 100.000 lidí, neboť odběrná místa často nezahrnují pouze jednoho člověka, ale více lidí. "Jsou tam vícečlenné domácnosti, podnikatelé, proto nelze odhadnout přesný počet lidí, kterých se nynější situace dotýká," řekl Chabr.

PRE podle Holubce nyní kontaktují tisícovky lidí. Sociální či věkovou skladbu žadatelů podle něho ale nelze odhadnout. "My jsme dostali jen kontakty. Jdeme do neznáma, jsou to pro nás desetitisíce neznámých lidí. U našich stálých odběratelů jsme schopni predikovat a znát jejich spotřebu, ale u těchto ne," řekl. "S každým člověkem se potřebujeme dohodnout a odhadnout spotřebu," dodal Holubec. Vyřízení žádosti proto může trvat několik dní.

Zákazníci, kteří spadli do DPI, budou muset nyní předepsanou částku na zálohách zaplatit, avšak měla by jim být rozložena v čase. Problémem v souvislosti s cenou je podle Chabra to, že firmy nemají nakoupenu energii pro takovýto nárůst počtu odběratelů, proto ji musí nakupovat nyní a cena je vyšší.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček však ve středu na twitteru uvedl, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ) se s dodavateli poslední instance (DPI) dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI v listopadu a prosinci o 50 procent, respektive 40 procent z vyměřené částky.