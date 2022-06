V Praze se dnes uskuteční přeložený koncert heavymetalové kapely Iron Maiden

Praha - Na pražském Sinobo Stadium (dříve Eden Arena) se dnes uskuteční koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden. Jedná se o přeložené vystoupení v rámci světového turné Legacy of the Beast World Tour 2022. Turné bylo zahájeno v roce 2019, vznikla z něj živá nahrávka Nights of the Dead, Legacy of the Beast: Live in New Mexico, bylo však přerušeno kvůli protipandemickým opatřením.

V Praze měla skupina pojmenovaná Železná panna podle středověkého mučicího nástroje zahrát loni 15. června. Místo zrušeného koncertu vyšla v českém překladu autobiografie jejich zpěváka Bruce Dickinsona. Přesně v den plánovaného koncertu nakladatelství Cosmopolis nabídlo knihu frontmana Iron Maiden s názvem Co dělá tenhle knoflík?

Vstupenky zakoupené na původní termíny zůstávají v platnosti. Koncert je vyprodán.

Vstupy na fotbalovém stadionu, na němž hraje své zápasy pražská Slavia, bude otevřen od 16:00. V 17:40 zahrají němečtí gothic metaloví Lord of the Lost a o hodinu později nastoupí australští hardrockoví Airbourne. Iron Maiden by se měli na pódiu objevit ve 20:00.

Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali přibližně 90 milionů alb a odehráli přes 2000 vystoupení v šesti desítkách zemí po celém světě. Dosud vydali 17 studiových desek. První nahrávkou Dickinsona s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět.

Iron Maiden jsou v Česku častým hostem, Dickinson křtil v roce 1996 v Praze desku skupině Arakain. Naposledy v metropoli vystoupili před čtyřmi lety na letišti v Letňanech. Na pražském fotbalovém stadionu Eden zahráli v roce 2016, kdy si je nenechalo ujít přibližně 28.000 fanoušků.