V Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení s Miroslavem Žbirkou

Praha - Ve strašnickém krematoriu se dnes uskuteční poslední rozloučení s hudebníkem Miroslavem Žbirkou. Vedle dalších pozvaných hostí se piety zúčastní také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se tak do Prahy vrátí po třech dnech od své oficiální návštěvy. Populární zpěvák a skladatel Miroslav Žbirka zemřel na plicní onemocnění 10. listopadu ve věku 69 let.

Kvůli platným nařízením bude vstup umožněn pouze pozvaným. Veřejnost se bude moci rozloučit před obřadní síní, kde bude umístěna kondolenční kniha. Přenos z obřadu bude zajištěn prostřednictvím obrazovek a přímého přenosu na Žbirkově oficiálním facebookovém profilu.

Slovenský zpěvák, skladatel a kytarista Žbirka se narodil 21. října 1952 v Bratislavě. Pocházel ze slovensko-britské rodiny, jeho celoživotní láskou byla slavná britská skupina The Beatles. Bez jejich vlivu by se možná zpívání a hraní na kytaru nikdy nevěnoval, jak připomínal v rozhovorech. Již koncem 60. let stál u zrodu bratislavské rockové skupiny Modus. Svůj první hit Zažni nahrál v roce 1977 a o čtyři roky později založil s Lacem Lučeničem skupinu Limit a vydal se na vlastní dráhu. Jeho debutové sólové album se jmenovalo Doktor Sen.

Žbirka je známý jako autor melodických písní jako Biely kvet, Atlantída, Nemoderný chalan, Katrin či Co bolí. Za dobu svého více než čtyřicetiletého působení na hudební scéně se proslavil jako sólový interpret písní, které si ale také sám skládal. Vydal přes tři desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu, koncertoval téměř po celém světě.

Na vrcholu popularity stál Žbirka zejména v 80. letech. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta. Úspěchy slavil i v posledním desetiletí. Před dvěma lety s mnoha hosty oslavil 40 let na hudební scéně velkolepým koncertem v zaplněné pražské O2 areně.