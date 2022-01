V Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení s kytaristou Lubošem Andrštem

Praha - V pražském kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se dnes uskuteční poslední rozloučení s Lubošem Andrštem. Uznávaný kytarista a skladatel zemřel 20. prosince ve věku 73 let. Andršt hrál s Michalem Prokopem v kapele Framus Five, působil v jazzové formaci Jiří Stivín & co. Dvakrát si zahrál s legendárním americkým bluesovým kytaristou B. B. Kingem.

Jméno Andršta, který se narodil 26. července 1948 v Praze, je neodmyslitelně spojeno s českým blues. Muzikant, v jehož tvorbě je možné najít i vlivy etnické, klasické či rockové hudby, stál v roce 1996 u zrodu úspěšného šumperského festivalu Blues Alive. Během let spolupracoval Andršt vedle Prokopa a Stivína také s Emilem Viklickým, Mariánem Vargou, Peterem Lipou nebo Martinem Kratochvílem v jeho sestavě Jazz Q.

Andršt hrál například na Prokopově albu Město ER, s Jazz Q nahrál desku Pozorovatelna. Počátkem roku 1973 založil vlastní bluesrockovou skupinu Energit, později vystupoval pod hlavičkou Luboš Andršt Blues Band či Luboš Andršt Group. K albům, která vydal pod svým jménem, patří například Capricornus a Imprints.

Počátkem 90. let vedl Andršt doprovodnou skupinu Marty Kubišové. V loňském roce vyšla Andrštova vzpomínková kniha Ještě hraju vestoje, na které pracoval s hudebním publicistou a dramaturgem Blues Alive Ondřejem Bezrem.