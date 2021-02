V Praze se dnes uskuteční on-line koncert Miro Žbirka pro Londýn

Praha - V pražském klubu Lucerna Music Bar se dnes uskuteční on-line koncert s názvem Miro Žbirka pro Londýn. Spolu s britskými fanoušky jej mohou zdarma sledovat i ti domácí prostřednictvím sociálních sítí. V ten samý večer ještě autor písní jako Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to prebolí nebo Leň s ňou bude mít krátké vystoupení na koncertu Národ sobě - kultura tobě, který se na podporu české kultury uskuteční v Národním divadle v Praze. Žbirka vystoupí v duu s klavíristkou Ráchel Skleničkovou.

K Velké Británii a Londýnu má slovenský zpěvák a skladatel žijící v České republice speciální vztah. Je synem Slováka Šimona Žbirky z Trnavé Hory a Angličanky Ruth Galeové z Londýna, kteří se seznámili v roce 1943 v severolondýnské čtvrti Muswell Hill. Své zatím poslední album vydal před třemi lety pod názvem Double Album. Nahrávka vznikla v legendárním londýnském Abbey Road, ve Studiu 3, ve spolupráci s producentem Robem Cassem a hvězdnými britskými muzikanty.

V letošním roce Žbirka také plánuje nahrát skladby nového autorského alba, které by do prodeje mělo jít v roce 2022. Zároveň v limitované vinylové edici znovu vydá 20 let staré Modrý album i se speciálními bonusy. Doplní jej videa v režii Šimona Šafránka, jehož filmografie čítá dokumentární portrét interpreta Meky. Právě režisér Šafránek natočil loni střihový dokumentární film Meky ukazující cestu Žbirky z bratislavských klubů do pražské O2 areny. Film, který vznikl na základě knihy Zblízka od autora scénáře hudebního publicisty Honzy Vedrala, využívá současné záběry i rozsáhlý archivní materiál.

Žbirka se během podzimu vrátí na televizní obrazovky s třetí řadou hudební talk show Doupě, kterou bude vysílat stanice ČT art. V předchozích epizodách se coby hosté objevili David Koller, Václav Neckář nebo třeba Michal Pavlíček.

Osmašedesátiletý skladatel a zpěvák se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhým, kdo dokázal porazit Karla Gotta.