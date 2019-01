Praha - V Praze se cítí bezpečně 90 procent obyvatel. Nejbezpečněji se cítí v Řepích a Horních Počernicích. Za největší problém považují Pražané potíže související s drogami, vandalismus a pouliční kriminalitu. Bezpečně se v hlavním městě cítí i většina turistů a také oni považují za největší problém drogy. Vyplývá to z průzkumu, který dnes novinářům představili zástupci města, policie a strážníků. Výzkum se uskutečnil loni v říjnu a zúčastnilo se jej 1119 Pražanů a 102 turistům pro město jej udělala společnost Ipsos Public Affairs.

Nejbezpečněji se v hlavním městě podle průzkumu cítí obyvatelé starší 50 let, z nichž 32 procent uvedlo, že se rozhodně cítí bezpečně. Celkem se bezpečně cítí 92 procent z nich. Nejohroženější se podle průzkumu cítí lidé do 30 let.

Z celkového pocitu bezpečí vyšla nejlépe mezi Pražany Praha 17 a 20, kde se bezpečně cítí 98 procent dotázaných. Na hranicí 90 procent a více skončilo 13 z 22 městských částí. Nejhůře dopadla Praha 1, kde se bezpečně cítí 74 procent dotázaných.

V případě odpovědi zaškrtnutím kolonky rozhodně bezpečně je situace nejlepší v Praze 17, tuto možnost uvedlo 63 procent lidí. Na druhém místě skončila Praha 20 a na třetím místě Praha 16. Naopak nejhůře v této kategorii dopadly Praha 5 a 13, kde se rozhodně bezpečně cítí 12 procent dotázaných.

Největším problémem jsou podle lidí drogy a vandalismus, u kterých to uvedlo shodně 56 procent dotázaných. Následují pouliční kriminalita a kriminalita v MHD. Terorismus jako velice vážný problém označilo 20 procenta lidí. Obyvatele Prahy znepokojuje i agresivita mezi lidmi, bezdomovectví a alkoholismus. Ředitel městské policie Eduard Šuster řekl, že vloni z veřejných prostranství odvezli strážníci na záchytnou stanici 2564 lidí, což je asi sedm denně. Největší obavy pak mají z kapesních krádeží, vloupání do bytu a přepadení.

Zkušenost s trestným činem uvedlo 18 procent respondentů, nejvíce jich bylo ve věkové kategorii od 30 do 49 let. Respondenti uváděli do průzkumu zkušenost nejen osobní, ale i rodinných příslušníků.

Mezi turisty uvedlo 27 procent Čechů, že se v hlavním městě cítí rozhodně bezpečně. Mezi cizinci bylo toto číslo vyšší, rozhodné ano uvedlo 35 procent. Také turisté považují za největší problém drogy, na druhém místě graffiti a na třetím pouliční kriminalitu.

Bezpečnost v ulicích má podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) zvýšit vyšší počet strážníků v ulicích. "Nyní nám chybí tabulkově 340 strážníků," řekl. Městská policie proto pokračuje v náboru nových zaměstnanců. Zlepšit se má rovněž vybavení a zvýšen byl v lednu rizikový příplatek.

Pocit bezpečí v Praze (v procentech)

Věková skupina Rozhodně ano Spíše ano Celkem Do 30 let 28 60 91 Od 30 do 49 let 27 62 89 50 a více let 32 60 92 Celkem 29 61 90

Druh trestných činů (v procentech)

Druh Velice závažný Spíše závažný Drogy 35 21 Vandalismus 26 29 Pouliční kriminalita 30 23 Kriminalita v MHD 23 21 Graffiti 16 18 Terorismus 20 9 Pašování a černý trh 12 15

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy