Praha - V Praze se 9. září uskuteční veřejné řetězové čtení z textů Salmana Rushdieho. Akci iniciovalo několik českých spisovatelů, kteří jí chtějí deklarovat právo na svobodné myšlení a tvorbu. Britského spisovatele Rushdieho, který je kvůli svému dílu léta v nemilosti muslimských fundamentalistů, napadl v srpnu na veřejné akci v USA útočník a vážně ho zranil.

Do pražského čtení se může od 19:00 v Galerii kavárny Louvre na Národní třídě zapojit kdokoli. Účast není omezena věkem, profesí, ani politickou orientací, uvedli v tiskové zprávě pořadatelé. Kdo chce, může si oblíbenou ukázku pro čtení připravit předem, výtisky většiny Rushdieho knih budou na místě k dispozici v češtině, k dispozici budou i tituly v anglickém originále. Délka ukázky by neměla přesáhnout čtyři minuty.

V roce 1989 vydal fundamentalistický íránský režim fatvu, výzvu k zabití Salmana Rushdieho za napsání románu Satanské verše. O více než 30 let a o mnoho teroristických útoků později, při nichž byl například ubodán Rushdieho japonský překladatel, vážně zraněn překladatel italský a postřelen norský nakladatel, se mladému teroristovi, který podle vlastních slov přečetl ze Satanských veršů dvě stránky a v době vynesení fatvy ani nebyl na světě, podařilo Rushdieho pobodat a vážně zranit.

"Po letech skrývání pod policejní ochranou se ukázalo, že se hrot kulturního primitivismu neotupil, naopak. Že fatva vynesená již dávno zemřelým Ajatolláhem Chomejním, který Satanské verše podle jeho syna nečetl vůbec, může znamenat vítězství dogmatu a nejhrubší agresivity nad tvůrčí svobodou a necenzurovanou autorskou obrazností," uvedli iniciátoři čtení Bianca Bellová, Michal Ajvaz a Petr Hruška.

"Salman Rushdie není žádný mučedník, je to smrtelník plný poklesků i předností jako my ostatní. Salman Rushdie dokonce nemusí být ani naším oblíbeným autorem. Zůstává ovšem naším bližním. Je to jen kolega spisovatel, který vydal a prodal o dost víc knih než my; to, co s ním máme společného, je odhodlání zachycovat ve svém díle svět tak svědomitě, jak jen dokážeme, a zůstávat věrnými svému textu," uvedli.

Román Satanské verše vyšel v roce 1988, jeho hlavním námětem je rozdílnost kultur, jak tomu je v mnoha dalších, většinou dějově mnohovrstevnatých Rushdieho románech. Česky vyšla kniha v roce 1994. V roce 2015 vydala Paseka nový překlad, po domluvě s překladatelem se nakladatelství rozhodlo text publikovat pod pseudonymem.

Rushdie se kvůli fatvě léta musel mnohokrát stěhovat z jednoho přísně tajného místa střeženého britskou vládou na druhé. Několikrát během té doby navštívil Českou republiku.