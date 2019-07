V Praze se 31. července poprvé představí Ziggy Marley

Praha - V pražském Divadle Archa 31. července poprvé vystoupí jamajský zpěvák Ziggy Marley, nejstarší syn legendárního Boba Marleyho. Představí své zatím poslední studiové album Rebellion Rises, které vyšlo loni a bylo nominováno na Grammy. Nahrávka je apelem k pospolitosti, aktivismu a lásce. "Veškerá rebelie má počátek v lidské mysli, v melodii a v hudbě. Rebelie je vědomí. Jakmile si uvědomíme její potenciál a naše vlastní uvědomění se začne šířit, vyrosteme i my samotní," uvedl k poselství alba Marley.

Osminásobný držitel ceny Grammy Ziggy Marley na sebe podobně jako otec vzal úlohu šiřitele poselství lásky, pozitivních vibrací a míru. Ale vydal vlastní hudební cestou: jeho inovativní reggae s chytlavými melodiemi vstřebalo daleko víc rocku, funky, soulu a popu. "Reggae je mantra a meditace. Reggae je rytmus a vědomí. Jeho potenciál je nekonečný. Vždy je před námi cesta dále, vždy existuje naděje v dalším východu slunce, v další sekundě a další minutě," konstatoval.

David Nesta Marley, nejstarší syn Boba a Rity Marleyových, který přezdívku Ziggy získal podle jamajského slangového označení jointu, po smrti otce založil se sourozenci úspěšnou skupinu The Melody Makers. V roce 2003 se pak pustil do sólové kariéry. Souběžně s hudbou jde Ziggyho filantropie. S manželkou založil nadaci URGE pomáhající chudým dětem na Jamajce, v Africe i jinde. Spolupracuje také s OSN a neziskovou hudebně vzdělávající organizací Little Kids Rock.

Ziggy Marley se poprvé v Česku představil v roce 2018 na mezinárodním festivalu Colours of Ostrava.

Bob Marley, celým jménem Robert Nesta Marley, byl jamajský zpěvák, skladatel a kytarista, spoluzakladatel a významný představitel reggae. Zemřel 11. května 1981. V Praze se představili někteří z jeho mnoha potomků. Například roku 2013 v pražském Lucerna Music Baru zahrál zpěvák, muzikant, herec a producent Ky-Mani Marley. Druhý nejstarší syn muzikant a producent Stephen Marley měl v Česku vystoupení roku 2012. Počet oficiálně přiznaných dětí Boba Marleyho dosáhl čísla 11. Většina jeho potomků se věnuje hudbě.