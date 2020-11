V Praze protestují stovky lidí proti vládním opatřením

Praha - V horní části Václavského náměstí se dnes odpoledne sešly stovky lidí, kteří protestují proti vládním protiepidemickým opatřením. Mnoho z nich nemá roušky. Nyní poslouchají protivládní projevy řečníků. Podle informací na facebooku se část účastníků plánuje z Václavského náměstí vydat přes Žitnou ulici, Karlovo náměstí a Resslovu ulici na Národní třídu. Akci přihlíží několik desítek policistů a členové antikonfliktního týmu, zatím proti ní nezasáhli.

Na Václavské náměstí dorazili také lidé, kteří se původně měli od 15:30 zúčastnit demonstrace na Letné. Zaznělo několik proslovů. "Máme ve státním znaku lva, ne ovci, tak se podle toho chovejme," vyzval například jeden z řečníků. Lidé zpívali také píseň "Ach synku, synku".

Někteří třímají české vlajky a transparenty s nápisy "Už i viry jsou schopnější než vláda", "Vláda plní plán Rockefellerovy nadace", "My chceme chodit do školy, a ne sázet brambory" nebo "Vlastizrádci! Demisi!". Některé nápisy jsou namířené i proti opozici.

Účastníci protestu jsou při pochodu Prahou velmi hluční. Je kvůli nim zastavená doprava. Skandují například "Svobodu, svobodu", "Děti do škol", "My chceme do práce" nebo "Babiše do koše".

Akce se zúčastnil i zpěvák Daniel Hůlka, který dal již dříve veřejně najevo svůj nesouhlas s vládními kroky. Lidé se s ním fotili. Hůlka se kvůli protiepidemickým opatřením dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem.